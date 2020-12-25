غلق جزئى لشارع النيل بالكيت كات 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة عن بدء أعمال توصيل كابلات الكهرباء لمنظومة مراقبة ومتابعة الحافلات السياحية بالمحافظة، وتنفيذ قطع عرضي لشارع كورنيش النيل وتقاطعه مع شارعي (طاهر الأسمر بجوار مسرح البالون، الفردوس بجوار البنك الأهلي) في الإتجاه القادم من ميدان "الكيت كات" باتجاه ميدان الجلاء .

تنفيذ الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية

وأكدت المحافظة في بيان لها، اليوم، غلق جزئي لشارع النيل في الإتجاه القادم من ميدان الكيت كات إتجاه ميدان الجلاء لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم "الجمعة " وحتى الاحد الموافق 27/ 12/ 2020 على أن تبدأ الأعمال من الواحدة صباحاً حتى الخامسه صباحاً، دون تعطيل الحركه المرورية .

نشر وسائل الأمن الصناعي و المساعدات الفنية

ووجّه اللواء محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة إلى متابعة تنفيذ تلك الأعمال وفقاَ للجدول الزمني المحدد لها ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال مشيراً إلى أن الشركة المنفذة ستقوم بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة بموقع العنل.

تطوير ورصف طريق سقارة السياحي

وتفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال تطوير طريق آثار سقارة السياحي بداية من كوبري مثلث سقارة حتي بيت الري بطول ١.٥ كم بالإضافة إلى أعمال المرحلة الثانية من تطوير طريق المريوطية الغربي بداية من كوبري مثلث سقارة حتي مرور ميت رهينة بمسافة ٥. ١ كم بنطاق مركز ومدينة البدرشين، رافقه محمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين ومسؤلي مديرية الطرق بالمحافظة والشركة المنفذة.