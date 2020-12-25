إزالة 206 آلاف طن مخلفات من الترع والمصارف في 11 محافظة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كمية المخلفات التي تم إزالتها على المجاري المائية بلغت 206 آلاف طن شهرى في 11 محافظة هي الجيزة و الإسكندرية ومطروح والمنوفية والغربية والشرقية وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وقنا، موضحا أنه تم تكليف المحافظات لإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقائها مرة أخرى داخل المصارف، وذلك في ضوء التكليف الرئاسي بالتخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحسين البيئة وخفض التلوث البيئي في المحافظات، وتنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري والذي يعتبر خطوة هامة للتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على المجاري المائية والمظهر الحضاري للمدن والقرى.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن التقرير الذي تلقاه عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لحل مشكلة المخلفات التي يتم إلقائها بالترع أشار إلى أن محافظة الجيزة أزالت 21 ألف طن/ شهري والإسكندرية 1,6 ألف طن/ شهري والمنوفية 59 ألف طن/ شهري والغربية5,1 ألف طن/ شهري والشرقية 70 ألف طن/ شهري، وبني سويف 6,2 ألف طن / شهري، والمنيا 9,1 ألف طن / شهري، وأسيوط 2,9 ألف طن / شهري، وقنا 4,2 ألف طن /شهري، والفيوم 624 طن / شهري ومطروح 500طن/ شهري.

الحزم في وجه المخالفين

وشدد الوزير على أهمية التعامل بحزم من قبل المحافظات والأجهزة التنفيذية مع من يقوم بإلقاء الردم والمخلفات خاصة فى المصارف والترع بالقرى والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود لرفع وعى المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات فى المجارى المائية لما لها من تأثير سلبى على نوعية المياه والإضرار بالصحة العامة.

وأوضح الوزير أنه تم التنسيق مع وزارة الري والموارد المائية بموجب البروتوكل الموقع بين الوزارتين في مايو 2020 على التنسيق والتعاون بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف فى المحافظات و إزالة مخلفات نواتج التطهير بالإضافة إلى الاستفادة من منافع الري على هذه الترع والمصارف في إقامة حوائط مقامة بطريقة فنية معينة لتجميع المخلفات بها لمنع وصولها إلى المجاري المائية ونقلها إلى المدافن الصحية ومصانع التدوير.

إدارة المخلفات لحماية مصرف كيتشنر

وفي نفس السياق لفت الوزير الى انه فى ضوء الجهود المبذولة لإزالة المخلفات من الترع والمصارف فقد تم توقيع عقد تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة لحماية مصرف كيتشنر الذي يمر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ويهدف المشروع إلى منع وصول المخلفات الصلبة إلى مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه والحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ من خلال تنفيذ مجموعة من التداخلات العاجلة يستفيد منها 182 قرية ويتضمن البرنامج شراء معدات لجمع المخلفات وإعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة المخلفات و4 مدافن صحية محكومة إضافة إلى تأهيل المكبات المفتوحة التي ستستخدم في مرافق إدارة المخلفات البلدية.

مشروعات النيل

و أكد اللواء محمود شعراوى أنه فى إطار جهود الوزارة لحل مشكلة المخلفات فإنه يتم العمل على قدم وساق وإعطاء أولوية أولى لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق التي تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات إلى المجاري المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث.

وأوضح اللواء شعراوي أن منظومة النظافة الجديدة والتي تبلغ تكلفتها نحو 12 مليار جنيه و يتم تنفيذها على 4 سنوات تشمل تنفيذ 70 خطا تدوير ومعالجة وإنشاء 92 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة وإنشاء عدد 59 خلية دفن صحي وإغلاق 57 مقلب عشوائي إضافة إلى عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة، مشيرا إلى أنها تشمل أيضا عمليات التطوير المؤسسي لمنظومة النظافة ودعم القطاع غير الرسمي ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.