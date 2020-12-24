شعراوي: نستهدف بناء كوادر على مستوى القرية لمواجهة الزيادة السكانية

ينفذ مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورة تدريبية عن «ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم في السياسات السكانية» ويستفيد من الدورة 30 متدربا من العاملين بوحدات المشروع، بهدف رفع مستوى الكوادر التي تعمل بالمحافظات، في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية لدعم تنفيذ مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» الذي تنفذه الوزارة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف السيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خصائصها وزيادة المعدل الاقتصادى للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030، بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، لدعم التحسن في معدلات النمو السكاني، وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، خاصة وأن الزيادة السكانية تعد أهم التحديات التي تواجه التنمية، موضحا أن الوزارة تشرف على تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية في 10 محافظات، وهي الجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ويهدف إلى إعداد كوادر محلية قادرة على إدارة البرنامج السكاني على المستوى المحلي، من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم.

وشدد شعراوي، على دعمه الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية بالوزارة لمجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية، تكون قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية، ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية، وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكانى باستمرار، ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها، موضحا أن الوحدة قامت بوضع آلية للمتابعة وإعداد التقارير على مستوى المحافظات ترتبط بلوحة المعلومات بطريقة مميكنة وتطوير منصة لمشاركات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتعكس الأنشطة والتداخلات المخطط لها.

ضرورة دعم الشراكات والأفكار الابتكارية

وأشار إلى ضرورة دعم الشراكات والأفكار الابتكارية المقترحة للشباب، للعمل على دمجهم في عملية اتخاذ القرار، بجانب تسريع الاستجابة مع الجهات المسؤولة لمعالجة الفجوات التنموية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المشكلات التي تعترض حل القضية السكانية.

وفي نفس السياق، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية هي: إعداد مدربين TOT، وتحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي بإستخدام برنامج SPSS للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات وإدارة وسائل التواصل المجتمعي للتسويق الحكومي، وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام ومراكز التدريب، ويستفيد من هذه الدورات 102 متدربين.

من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية، اليوم الخميس، بتخريج 117 متدربا حصلوا على 4 دورات، هي رفع مهارات المديرين والعاملين بمكاتب مشروعك، وتنمية مهارات العاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني والمشروعات والإشغالات والمحال، ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمراني، إضافة إلى دورة اللغة الإنجليزية.