انخفاض أسعار الذهب جنيها في التعاملات الصباحية بأسواق المال

سجلت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة بأسواق المال، انخفاضا بقيمة جنيه واحد، حيث سجل الذهب عيار 24 نحو 947 جنيها، مقابل 948 جنيها في تعاملات أمس الخميس، وسجل الذهب عاير 21 هو الأكثر شعبية وإقبالا بين الشعب المصري، نحو 828 جنيها اليوم الجمعة، مقابل 829 جنيها في تعاملات أمس الخميس.

وسجل الذهب عاير 18 في تعاملات اليوم الجمعة 710 جنيهات، مقابل 711 أمس الخميس، فيما سجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات صباح اليوم 6631 جنيها.

أسعار الذهب تشهد حالة من التذبذب

وقالت مصادر بشعبة الذهب، إن أسعار الذهب تشهد عدم استقرار خلال الفترة الحالية نتيجة الأوضاع العالمية الناتجة عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة نتيجة الإقبال على شراء كونه أحد أهم بدائل الاستثمار الآمنة.

وأشارت المصادر لـ«الوطن»، إلى أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة سيساهم بشكل ملحوظ في استقرار الأسعار، ولكن في حالة خفض سعر الفائدة فقد ترتفع الأسعار نتيجة إقبال المواطنين على شراء الذهب بديلا عن الادخار في البنوك.

أسعار الذهب والتأثر بكورونا

وشهدت أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية تذبذبًا كبيرًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى ظهر أواخر العام الماضي في الصين ثم انتشر عالميًا، وأصاب مئات الآلاف وحصد أرواح عشرات المئات من البشر حول العالم.

وتلجأ كبرى صناديق الاستثمار العالمية إلى الاستثمار في معدن الذهب خصوصًا في فترات الأزمات، كونه أحد أهم الاتجاهات الاستثمارية الآمنة، وهو مأكده وصفي واصف رئيس شعبة الذهب في الغرف التجارية، الذي قال لـ«الوطن»، إن أسعار الذهب ستنخفض خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار، ومع البدء في توزيع لقاح فيروس كورنا المستجد.