سعال و«نهجان».. أعراض تعاني منها يسرا بعد إصابتها بـ«كورونا»

عزلت الفنانة يسرا نفسها داخل منزلها بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إيجابية المسحة التي خضعت لها بعد ظهور عدد من الأعراض عليها.

وقال مصدر لـ «الوطن» إن يسرا تعاني من سعال مستمر وصعوبة في التنفس وشعور بالنهجان من أقل مجهود، مضيفا أنها تتابع حالتها مع طبيبها المعالج يوميا عبر الهاتف، والذي طالبها بالراحة التامة في المنزل.

وأوضح المصدر أن إلهام شاهين وهالة صدقي تتواصلان مع يسرا هاتفيا للاطمئنان عليها، مشيرا إلى أنهما من المقرر خضوعهما لمسحة بعد مخالطتهما لصديقتهما في حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم الذي أقيم، الجمعة الماضية، داخل أحد أماكن السهر بالقاهرة.

إلهام شاهين تطمئن محبي يسرا

وكانت يسرا قد أكدت نبأ إصابتها بفيروس «كورونا» لـ «الوطن» في أول تعليق منها على حالتها الصحية، حيث شددت على التزامها بالبروتوكول العلاجي الذي أقرته وزارة الصحة المصرية، وناشدت جمهورها بالدعاء لها لتجاوز أزمتها الصحية بسلام.

وبعثت الفنانة إلهام شاهين برسالة طمأنة لجمهور يسرا في مصر والوطن العربي على حالتها الصحية، حيث قالت لـ «الوطن» إن يسرا بخير وتتمتع بصحة جيدة، وتعاني من أعراض بسيطة كنزلات البرد العادية.

تركي آل الشيخ يتمنى الشفاء ليسرا

وأعرب المستشار ترك آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن خالص أمنياته بشفاء الفنانة يسرا عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، حيث غرد قائلا: «ألف سلامة للفنانة الكبيرة والنجمة الصديقة يسرا من العارض الصحي، وأتمنى لها الشفاء العاجل».

يذكر أن يسرا شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل «خيانة عهد» للمخرج سامح عبدالعزيز، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركها البطولة كل من حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد سرحان، خالد أنور، سلوى عثمان، لطيفة فهمي، مصطفى درويش، رمزي العدل، هدى الإتربي وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال وأحمد عادل سلطان.