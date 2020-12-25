حدث ليلا: كورونا تكسر حاجز الألف وإصابة يسرا والإبراشي.. وحريق الزمالك

شهدت الليلة الماضية عددا من الأحداث الهامة ربما كان أبرزها ارتفاع عداد الإصابة بفيروس كورونا ليتجاوز حاجز الألف إصابة، كما أعلنت الفنانة يسرا إصابتها بالفيروس، وأيضاً إصابة المنتج «هشام جمال»، والإعلامي وائل الإبراشي، وفضلاً عن كورونا فقد شهدت منطقة الزمالك حريق بنقاطة المهندسين، واستطاعت الحماية المدنية السيطرة عليه، وفي العريش سماع دوي انفجارات في خط الغاز دون انفجارات.

إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا

وأكدت الفنانة إلهام شاهين في اتصال هاتفي لـ«الوطن» نبأ إصابة يسرا بكورونا، والذي انتشر في الساعات الأولى من صباح الجمعة، يذكر أن اليوم شهد أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فى الوسط الفني والإعلامي، أبرزهم الفنان كريم فهمي، والإعلامي وائل الإبراشي، والمنتج والفنان هشام جمال.

إصابة هشام جمال بكورونا

أعلن المنتج والفنان هشام جمال، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية.

وقال «جمال» عبر صفحته عبر تطبيق انستجرام: «جالى كورونا من حوالى 5 أيام، والنهاردة كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف 3 اللى اتأجلت بالصدفة».

وأضاف «هشام» قائلا: «الحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجى فى آخر أيام بروفات.. وربنا اللي عارف أنا كنت خايف قد إيه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لأحسن حد يتعدى ونعدى بعض كلنا.. ولو الحفلة كانت اتعملت في معادها كان زمانى أنا اللي عديتهم فالحمد لله ودعواتكم عشان الأعراض عندى مش لطيفة».

وفاة سوسن الدويك متأثرة بكورونا

توفيت منذ قليل الكاتبة الصحفية سوسن الدويك، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19)

سوسن الدويك ترأست مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون لعدة سنوات ولها العديد من المقالات بعدد من الصحف.

حريق في نادي المهندسين بالزمالك

شب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بنادي نقابة المهندسين بشارع أبوالفدا بالزمالك، وتلقت الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق في نادي نقابة المهندسين في الزمالك وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء والقيادات الأمنية لمكان الحريق وجاري السيطرة عليه وإخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

انفجار خط الغاز بالعريش

وقع انفجار قبل قليل، في الخط الرئيسي لنقل الغاز الطبيعي إلى مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، قرب منطقة "سبيكة"، غرب المدينة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأكد محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، في تصريحات مساء اليوم الخميس، أن التفجير لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد، ولا على إمدادات مساكن المواطنين بمدينة العريش، كما لن يؤثر على المنطقة الصناعية بوسط سيناء.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، فور وقوع الانفجار، والتي قامت بإغلاق محابس التحكم، لسرعة السيطرة على الحريق، مؤكداً عدم وجود خسائر بشرية.

العثور على جثة شاب مشنوق

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب مشنوق داخل شقة بمنطقة عين شمس.

وتبين من التحريات والمعاينة المبدئية أن الضحية كان يرتدي جميع ملابسه وبها حافظة نقوده وأمواله وهاتفه المحمول، وأوضحت التحريات أن مكتشف الحادث هو أحد أقارب المجني عليه المقيمين بالشقة.

أثبتت المعاينة المبدئية أنه لا توجد أي أعمال عنف بالشقة أو بلاغ سرقة، كما أكدت التحريات عدم وجود بعثرة محتويات، وأن الضحية لا توجد به أي إصابات.

ورجحت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم أن المجني عليه تخلص من حياته بسبب مروره بحالة اكتئاب وذلك بعدما سمع فريق من المباحث لأقوال عدد من شهود عيان.

إصابات كورونا تكسر حاجز الألف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 513 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108474 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1021 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 جديدة