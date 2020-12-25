ميسرة مقلد: فخور بتكريمي في مبادرة «اتكلم عربي» وإعلاني سفيرا لها

عبر الطفل ميسرة مقلد، الحائز على جائزة شخصية العام في النمسا، عن سعادته بإعلانه سفيرا لمبادرة «اتكلم عربي» بأوروبا، من قبل وزارة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، لافتا إلى أنه أعلن عن المبادرة في فيينا خلال جائحة كورونا لمساعدة الناس مثل كبار السن، وكل مكان يحتاج أفراده للمساعدة، كما أنهم دشنوا صفحة على موقع «انستجرام» للتواصل مع المحتاجين.

وأضاف «مقلد» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية EXTRA NEWS، أن مبادرته تكونت في بدايتها من 4 أفراد، ولكن وجدوا أن العدد صغير، مقارنة بمساحة فيينا الكبير، خاصة بعد الإقبال الكبير على المبادرة؛ إذ أصبح العدد 50 فردا.

وأشار الحائز على جائزة شخصية العام في النمسا، إلى أنه بعد حصوله على جائزة شخصية العام في النمسا، تواصلت معه وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، موضحا: «في الأول استغربت أنها بتتصل عليا، وبعد كده اتكلمنا شوية، وقالتلي على مبادرة اتكلم عربي، وأنا قررت اشترك فيها»، لافتا إلى أنه جرى تنظيم مؤتمر في فيينا خاص بالمبادرة، بحضور الوزيرة، وتنظيم مخيم لمدة يومين.

ميسرة مقلد: وزيرة الهجرة عملت شغل كبير

وأوضح الطفل ميسرة، أنه يبلغ من العمر 15 عاما، ولديه 3 أشقاء، وحضرت شقيقته الصغرى المخيم؛ لأنها تحب التحدث بالعربية، ووالديه شجعوه هو وأشقاءه للتحدث بها، كما أنهم ساندوه خلال مبادرته، مشيدا بمجهودات وزيرة الهجرة: «أنا فخور بتكريمي، والوزيرة عملت شغل كبير، وهي شخصية مهمة جدا، والنمساويين كانوا عارفين إني مش مصري».

ولفت ميسرة مقلد إلى أن في ذهنه العديد من الأفكار، وسيتم بلورتها الفترة المقبلة، متابعا: «كنت نفسي زمان أفتح شركة، لأني عاوز اعتمد على نفسي، أنا عاوز أقول لنفسي أعمل كذا وكذا».