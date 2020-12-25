5 تصريحات صادمة ليسرا قبل إصابتها بكورونا أبرزها «أحسن إني مخلفتش» (فيديو)

تصدرت الفنانة الكبيرة يسرا تريند موقع «جوجل»، اليوم الجمعة، بعد ثبوت إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، وهو الخبر الذي أكدته لـ «الوطن» في أول تصريح منها بشأن مرضها.

ومن المعروف عن يسرا آرائها الجريئة التي تصل أحيانا إلى حد الصدمة، حيث نرصد 5 منها كانت قد أدلت بها في برنامج «غدا أجمل» الذي تقدمه الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز.

- رغبتي في الإنجاب قلت بمرور الأعوام، حيث مررت بأوقات كنت أحلم فيها بإنجاب طفل، ولكني أقول لنفسي أحيانا: «أحسن إني مخلفتش لأن قلبي بيوجعني جامد لو حصله حاجة لا قدر الله، فلن أتحمل الوجع حينها».

- لا أعرف إن كنت الممثلة الأعلى أجرا في مصر أم لأ، فربما أن هناك ممثلات أخريات تتقاضين أجورا أعلى مني، وهذا شأن لن يغضبني حال حدوثه لأن مهنتنا ما هي إلا عرض وطلب في نهاية الأمر.

- تعرضت لأزمة صحية وتم تشخيص حالتي بالخطأ على أنني مريضة سرطان، ولم أبلغ مخلوقا بهذا التشخيص حينها، ولكني لم أفكر في الاعتزال حينها، فهذا القرار كان سيراودني لو كانت هيئتي الشكلية وقتها ستمنعني من الوقوف أمام الكاميرات.

- لم أخفي نبأ زواجي من خالد سليم، ولكننا أرجأنا إعلانه لمرور والده بأزمة صحية، وأذكر أن الأخير قبل سفره للعلاج كان يرغب في إعلاننا عن زواجنا، ولكني قلت له: «لما ترجع بالسلامة نعلن» وحينما توفى انتشر خبر زواجي حينها.

- أنا أغلى هدية جبتها لجوزي، وذلك ردا على سؤال المذيعة: «إيه أغلى هدية جبتيها لجوزك».