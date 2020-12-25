الخريطة الكاملة لافتتاح 60 مسجدا في 16 محافظة اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 60 مسجدا جديدا، بحضور قيادات تنفيذية بـ16 محافظة، اليوم، في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله مبنىً ومعنىً.

وأكدت وزارة الأوقاف أن إجمالي ما افتتح من أول سبتمبر 2020، حتى الآن 656 مسجدا حتى تاريخه، مشيرة إلى أن المساجد التي ستفتتح اليوم، جاءت على النحو التالي:

1- مديرية أوقاف كفر الشيخ:

- مسجد الكبير اصف - سيدي سالم شرق.

- مسجد التوحيد - كفر قتة - بيلا.

- مسجد عزبة ميزار بشنو.

- مسجد العقايبة - قرية أبو راية.

2- مديرية أوقاف سوهاج:

- مسجد خالد بن الوليد - طما.

- مسجد العزيز الرحمن بالقبيصات.

- مسجد آل عمران - الدناقلة.

- مسجد آل هوى - الشيخ مرزو.

- مسجد آل جاسر - الشيخ زين الدين بطهطا.

- مسجد القبيصي - قرية باجا.

- مسجد النيل - أولاد خلف بدار السلام.

- مسجد التوحيد - مدينة ناصر.

- مسجد الفاروق - شطورة.

- مسجد الرحمن - نجع الشيخ جمعة الأخضر.

- مسجد الحرمين.

- مسجد البياع بعرب بخواج.

3- مديرية أوقاف أسيوط:

- مسجد الدعبيس بقرية شو القنطرة.

- مسجد الرحمن بقرية بني محمد - الشهابية.

- مسجد الحسن بالأنصار.

- مسجد الساعة بمدينة أسيوط الجديدة.

- مسجد عباد الرحمن بقرية موشا - مركز أسيوط.

4- مديرية أوقاف مطروح:

- مسجد أولاد دغيم بسيدي عبدالرحمن.

- مسجد نور الإسلام المثلث بالحمام.

5- مديرية أوقاف الدقهلية:

- مسجد الإيمان بديمشلت بمركز دكرنس.

- مسجد الحاج سعيد - عزبة الحاج سعيد.

- مسجد النور بمركز ميت غمر.

6- مديرية أوقاف الغربية:

- مسجد السلام بقرية المعتمدية.

- مسجد آل فتوح بكفر الجنينة.

- مسجد عزبة الشرقاوي.

- مسجد الصفا بمركز قطو.

- مسجد عزبة صالح فريد.

- مسجد عزبة الثمانين.

- مسجد عزبة حوض الكتان.

7- مديرية أوقاف أسوان:

- مسجد الزبير بن العوام.

- مسجد الصحابة.

8- مديرية أوقاف البحيرة:

- مسجد عزبة صبري تبع زمران النخل.

9- مديرية أوقاف الجيزة:

- مسجد الكبير.

- مسجد الرحمن الرحيم.

10- مديرية أوقاف جنوب سيناء:

- مسجد حمزة سيد الشهداء.

11- مديرية أوقاف قنا:

- مسجد أحمد مصطفى.

- مسجد أبو بكر الصديق.

- مسجد آل طلحة.

- مسجد آل خفاجا.

- مسجد آل خطاب.

12- مديرية أوقاف دمياط:

- مسجد الرحمن بدمياط.

- مسجد الرحمن بالنجارين.

13- مديرية أوقاف بني سويف:

- مسجد الإسراء والمعراج.

- مسجد العربض بقرية شاويش.

- مسجد الرحمن بطنسا.

- مسجد البحري.

14- مديرية أوقاف البحر الأحمر:

- مسجد جبل علبة.

15- مديرية أوقاف السويس:

- مسجد الأمامين.

16- مديرية أوقاف الإسماعيلية:

- مسجد عباد الرحمن.

- مسجد التوبة.

- مسجد كفر الشيخ عطية.

- مسجد الفاروق عمر.

- مسجد الكواملة.

- مسجد أبو العنين.

- مسجد الخلايفة.

- مسجد ذالنور.