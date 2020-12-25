هبوط أرضي يتسبب في انقلاب سيارة نقل ثقيل بالمنوفية (صور)

تسبب هبوط أرضي مفاجئ في كوبري قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال أثناء مروروها بالقرية، ما تسبب في تجمع عدد كبير من المواطنين للمساعدة، ولم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

على الفور انتفل هاني خضر عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، وعدد من مسؤولي الوحدة المحلية، لمعرفة ما حدث ومعاينة الأضرار التي حدثت بكوبري قرية مليج عند مرور السيارة بها، حيث أن الكوبري الذي حدث به الهبوط الأرضي أثناء سير سيارة النقل الثقيل مقام على ترعة مغطاه.

حملات الإزالة مستمرة

وفي سياق آخر، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار شن حملات الإزالة المكبرة بنطاق المحافظة والمتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وصرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت حملة إزالات مكبرة بنطاق المحافظة وذلك بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية والمعنية، أسفرت عن تنفيذ 3 حالات إزالة فورية بمساحة إجمالية 315 م2 بما يعادل «1 قيراط و 20سهما»، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بناحية العجايزة بقويسنا على مساحة 90 مترا بما يعادل 12 سهما عبارة عن تشوينات طوب أبيض حجري، كما تم إزالة فورية لـ 2 حالة تعدي على الأرض الزراعية بناحية منشأة دملو وكفر الشيخ إبراهيم بقويسنا بمساحة 316 مترا، وكذا إزالة حالة بحوض قراقيش جدايل بمساحة 150مترا بناحية قويسنا.

كما تضمنت الحملة إزالة حالة تعدي بناحية دروة بأشمون على مساحة 180م2 ، فضلا عن إزالة حالة تعدى بناحية البتانون بشبين الكوم بمساحة 45 متر عبارة عن كشك خشب وتشوينات وبوابة حديدية ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، هذا وأوضح وكيل وزارة الزراعة بأنه جارى المتابعة الدورية لرصد أى حالة تعدى بالبناء المخالف والعشوائي حفاظا على حقوق وهيبة الدولة .