السيسي يوفد مندوبا لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، محمد يحيي الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الروم الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ويبدأ القداس الإلهي الخاص بعيد الميلاد المجيد، اليوم الجمعة بكنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة، وسط إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتي من بينها تقليل عدد المشاركين.

ويترأس القداس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، في حضور ممثلين عن شيخ الأزهر ورئيس الوزراء وعدد من المسئولين والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، أقيمت قداسات عيد الميلاد المجيد، مساء أمس الخميس، بيتما تحتفل بالعيد طبقا للتقويم الغربي اليوم الجمعة.

وأمس بدأ القداس الإلهي الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمناسبة عيدالميلاد المجيد، في كاتدرائية العذراء «سيدة مصر» بمدينة نصر بالقاهرة.

القداس ترأسه الأنبا إبراهيم إسحق، بطريركِ الإسكندريَّةِ وسائِرِ الكِرازَةِ المُرقسيَّةِ للأقباطِ الكاثوليك، وسط تعزيزات أمنية ثابتة ومتحركة، فضلا عن تطبيق الإجراءات الوقائية من الوباء ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.