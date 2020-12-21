3 محاولات انتحار خلال يوم بالدقهلية: وفاة ربة منزل وإنقاذ طالبة وعامل

لقيت ربة منزل مصرعها، فيما أصيب آخران، اليوم، بحالة إعياء شديدة إثر تناول مواد كيمائية سامة في 3 حوادث منفصلة بمحافظة الدقهلية، وجرى التحفظ على جثة المتوفاة تحت تصرف النيابة العامة، فيما يخضع المصابين للرعاية الطبية.

تبلغ لمركز شرطة بني عبيد من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوفاة «سمر.ق. م.، 33 سنة، ربة منزل، ومقيمة ببندر بنى عبيد، على إثر إصابتها بحالة إعياء إدعاء تناول أقراص غير معلومة .

بانتقال ضباط مباحث بني عبيد، وبالفحص وسؤال كلا من شقيقها وزوجها، في محضر الشرطة، قررا بتناول المتوفاة أقراص دوائية غير معلومة كونها تعاني من مرض نفسي، مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك .

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2977 لسنة 2020 إداري مركز بني عبيد ، وجاري العرض على النيابة العامة .

وتلقى مركز شرطة نبروه إشارة من المستشفى المركزي بوصول «شيماء م. ع.، 22 سنة، طالبة، بكلية الصيدلة»، ومقيمة قرية «درين» دائرة مركز نبروه، مصابة بحالة إعياء شديدة إدعاء تناول أقراص دوائية، وتم تحويلها إلى مركز السموم بالمنصورة.

انتقل ضباط مباحث نبروه، إلي مكان الواقعة، وبسؤال المصابة في محضر الشرطة، قررت بتناولها أقراص دوائية لعلاج الضغط، لوجود خلافات بينها ووالديها لرغبتها في الارتباط بأحد الأشخاص ورفض والديها ذلك، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة .

ووصل إلي مستشفي السنبلاوين العام المدعو " حسام ح. م.، 32 سنة، ومقيم قرية «التمد الحجر » دائرة مركز السنبلاوين مصابا بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة.

انتقل ضباط المركز إلي مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال والدته ربة منزل، ومقيمة بذات القرية ، في محضر الشرطة، قررت بتناول نجلها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال عن طريق الخطأ مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .