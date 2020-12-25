هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وقطع غيار سيارات بأسعار مخفضة.. إليك التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزاد علني لبيع بضائع جهات حكومية، وذلك يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، ووفق بوابة التعاقدات العامة من المقرر أن تقام جلسة المزاد في قاعة النادي المصري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وحددت الهيئة سعر الكراسة 400 جنيه.

تفاصيل البضائع المتاحة في المزاد

والبضائع المتاحة بالمزاد هي هواتف محمولة، أجهزة كمبيوتر، قطع غيار سيارات، كاميرات، حديد وصاج وزهر خردة، الوميتال، بلاستيك كسر، رخام، كشافات إنارة، تكييفات، كاوتش، بطاريات، جهاز تصوير خرائط، خشب كسر، جراكن، أجهـزه ومستلزمات وأدوات طبية، الومنيوم، نحاس، ماكينات تصوير، صناديق قمامه، ورق دشت، محول كهرباء، براميل، طفايات حريق، مفروشات، خشب شجر، خلاطه خرسانة، ماكينات طباعة، كابلات كهربائية، ماكينات رش مبيدات، كويلات شيلر.

على أن يقوم المتقدم بدفع مبلغ نحو 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات، دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويعتبر شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، كما يشترط أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا.

يُذكر أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية قد أعلنت أيضًا مزاد لبيع سيارات نيابات وجهات حكومية، يوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021، علمًا بأن السيارات بيك وملاكي وميني باص وأتوبيس وميكروباص وإسعاف وجرار زراعي ومطافي وجليدر ولودر ومقطورات وموتوسيكل ماركات مرسيدس - زويتر - جاوا - سي زد - لاندروفر - جوندير - فولكس - نيسان - بي ام دبليو - بلايموث - ابكولاين - تمبرا - سوزوكي - جاك - شيروكي - جي ام سي - دايو - هيونداي - شيفروليه - داتسون - فيات - نصر - مازدا - دايهاتسو - فولفو - ايسوزو - نيفا - افيكو - بيجو - تويوتا - دودج - جيب - ميتسوبيشي - فورد - الفا - سوناليكا - بيدفورد - شنجان - جاليون - بيلاروسي - كارجو - روماني - تاتا - هينو - انترناشيونال.