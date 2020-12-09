آخر أخبار مصر.. مزاد 16 ديسمبر ووظائف شاغرة لجميع المؤهلات

تقدم "الوطن"، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، خدمة "آخر أخبار مصر"، التي تضم أبرز الأخبار الخدمية التي تهم المواطنين على النحو التالي:

سيراميك ولاب توب وملابس.. تفاصيل مزاد علني يوم 16 ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنظيم مزاد علني لبيع جمرك البيوع الجمركية مطار القاهرة وجمرك غمرة والملاحق الخارجية، الأربعاء الموافق 16 ديسمبر الحالي، ويشمل بيع خشب أرضيات باركيه، قطع غيار كهرباء، سماعة، تابلت، مستحضرات تجميل، طفاية حريق، جهاز مساحة، كاميرا، طقم قهوة، جهاز دى في دي، ورق كرتون مقوى، ملابس، لاب توب، تليفون محمول، سيراميك، قطع غيار سيارات، راوتر، ريسيفر، مستلزمات اتصالات، تليفون لاسلكي، عصا سيلفي، شنط، بطارية، ساعات، نظارات، أحذية، لمبات، طابعه، فلاشة.

وظائف شاغرة لجميع المؤهلات بمرتبات مجزية وسكن للمغتربين

أعلنت مبادرة "مصر تعمل"، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، تنظيم عدد من ملتقيات التوظيف غدا الخميس الموافق 10 ديسمبر، لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة لمختلف المؤهلات.

الإسكان: حجز الوحدات السكنية متاح إلكترونيا حتى 21 ديسمبر

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الموقع الإلكتروني للصندوق سيستمر في استقبال أوراق التقديم للعملاء المتقدمين لحجز وحدة من الوحدات، حتى يوم 21 ديسمبر الجاري، على الرغم من غلق باب حجز الـ100 ألف وحدة المطروحة لمحدودي الدخل أول أمس، بشرط أن يكون العميل قد قام بشراء كراسة الشروط وسدد مقدم جدية الحجز.

جامعة مصر: فتح باب التسجيل بمرحلة الدراسات العليا يناير 2021

تبدأ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى بداية يناير المقبل فتح باب القبول بمرحلة الدراسات العليا "ماجستير" بقسم الهندسة الميكانيكية للعام الجامعي 2020-2021 الترم الثاني.

إطلاق تطبيق "دار مصر" لخدمة أهالي حدائق أكتوبر

أعلن رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إطلاق تطبيق "دار مصر حدائق أكتوبر" على منصة "play store"، ويقدم التطبيق خدمات للملاك والزائرين في المشروع.

بدء تسليم 358 شقة بمشروع "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ تسليم 358 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر من يوم الأحد 3/1/2021، وحتى يوم الخميس 25/2/2021.