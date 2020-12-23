إيبارشية بني سويف تعلن إلغاء قداس رأس السنة بسبب كورونا

قرر الأنبا غبريال، أسقف بني سويف وتوابعها، وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس، اليوم الأربعاء، إلغاء قداس رأس السنة الميلادية، على أن تكون الصلوات يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر، ليلة رأس السنة، قاصرة على تسبحة كيهك فقط، من الساعة السادسة حتى التاسعة مساءً، وأن يكون القداس الإلهي صباح يوم الجمعة.

وأكد أسقف بني سويف على ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها إيبارشية بني سويف، ودعم جهود الدولة لمجابهة وباء كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع، خاصةً مع الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات، وفق ما أظهرت البيانات اليومية الصادرة عن وزارة الصحة.

وكان دير الأنبا أنطونيوس، ودير الأنبا بولا، بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، قد أصدرا بيانات اعتذرا فيها عن أي استقبالات رسمية أو شعبية صباح يوم عيد الميلاد المجيد، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمجابهة وباء كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوقفت وزارة الصحة إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة، بسبب الظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مديرية الصحة في بني سويف أن عدد المستشفيات التي تعمل كعزل لحالات كورونا، تبلغ 5 مستشفيات، وهي الصدر والحميات وناصر العام والتأمين الصحي والواسطى المركزي.

ويتابع محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، لحظياً هذا الملف، وتم تفعيل غرفة الأزمات بالمديرية برئاسته، لمتابعة أية مستجدات، فضلاً عن المرور الدوري بصفة مستمرة على الصيدليات ومخازن الأدوية لضبط الأسواق وتوفير المستلزمات الطبية، ومجابهة الغش والتلاعب في الأدوية وغيرها.

ويجري حالياً تطوير مستشفى الصدر ببني سويف، وزيادة سعة العناية المركزة والأقسام الداخلية بها، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة، لتحسين كفاءات مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، ضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا.