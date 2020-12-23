2020 في بني سويف.. مبادرات ومشاركة سياسية وبطاقات رقم قومي بالمجان

ما بين مبادرات توعوية، ومناقشة قضايا حيوية، واستخراج بطاقات رقم قومي بالمجان للسيدات الأكثر احتياجا، تنوعت أنشطة المجلس القومي للمرأة ببني سويف خلال عام 2020، وفي نقاط محددة نستعرض أبرز أنشطة بقيادة نرمين محمود، مقررة الفرع.

تمكن فرع المجلس بالمحافظة، وبالتعاون مع الجهات الشريكة من استخراج 14 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بالمجان، ضمن حملات استخراج بطاقات الرقم القومي «أول مرة أو تجديد» للسيدات والفتيات غير القادرات بقرى المحافظة، وذلك لتمكين السيدات من ممارسة حقوقهن في شتى المجالات، بالتعاون مع رؤساء القرى، والسجل المدني لتيسير إجراءات استخراج بطاقات الرقم القومي، بداية من جمع الأوراق الثبوتية، والتصوير حتى تسليم البطاقات دون معاناة.

إشراف فرع المجلس على تنظيم 54 فعالية ما بين لقاءات وندوات ودورات تدريبية، منها 8 لقاءات وندوات ضمن مبادرة بني سويف صديقة للإعاقة، والتوعية بقضايا وموضوعات خاصة بقانون الأسرة الجديد وإستراتجية تمكين المرأة ودور الشباب في نشر الوعي بقضايا المرأة، و46 ندوة ودورة تدريبية وورش عمل تحت مظلة حملة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة وما تخللها من فعاليات رياضية وتثقفية وفنية للتوعية بأهمية مناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله وصوره.

حملات طرق الأبواب للتوعية ببعض القضايا المجتمعية والظواهر الاجتماعية وتصحيح بعض المفاهيم والعادات الخاطئة، حيث تم توعية أكثر من 150 ألف سيدة وفتاة بخطورة وتجريم عادة ختان الإناث من خلال حملات طرق الأبواب التي جابت معظم قرى بني سويف، فضلا عن الوصول واستهداف أكثر من 147 ألف سيدة وفتاة ضمن فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

توعية السيدات والفتيات بأهمية المشاركة في الحياة السياسية والاستحقاقات الانتخابية والدستورية، والتأكيد على اهمية المشاركة الإيجابية في هذا المجال، حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات في هذا الجانب من أبرزها : عقد 8 ندوات ضمن حملة «صوتك لمصر بكرة» والتي استهدفت واستفاد منها 21 ألفا و400 سيدة وفتاة، علاوة على 4 ندوات عن المشاركة السياسية، بجانب عقد 2 غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ لتيسير مشاركة المرأة في ممارسة حقها الدستوري.

في الجانب التوعوى بكيفية مواجهة الأمراض والأوبئة والتعامل السليم معها صحيا وبيئياً، فقد قام المجلس بالعديد من الفعاليات والأنشطة والتى استهدفت أكثر من 33 قرية للتوعية بطرق وأساليب مواجهة فيروس كورونا والتعريف بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لتجنب العدوى بالفيروس، والمساهمة في تنظيم حملات توعية من خلال عقد لقاءات توعوية وتعليق بوسترات لتوضيح سبل الوقاية من العدوى بالإضافة إلى عقد وتنظيم 5 لقاءات للتوعية بسبل الحماية من الأمراض والحفاظ على البيئة، من خلال مبادرة «كيسنا ورق.. عبوتنا زجاج».

وفي الجانب الاقتصادي والتي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، حيث تم عقد 10 ورش عمل ودورات تدريبية عن موضوعات: التوعية المالية والبنكية والشمول المالي والمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين من الشباب والمرأة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة فى الحياة الاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب أمام السيدات الجادات لإقامة مشروعات صغيرة توفر لهن حياة كريمة وتساعدهن على الانخراط فى الحياة الإقتصادية وتوفر حياة كريمة لهن ولأسرهن.

في الجانب الخيري والتكافلي فقد ساهم المجلس في تنفيذ وتقديم العديد من المساعدات والدعم العينى والمادي للأسر الأولى بالرعاية، والتي شملت تقديم : ملابس ومواد تموينية لعدد 300 أسرة، وتجديد 5 أسقف منازل، هدايا عيد الأم لعدد 40 عاملة، ومستلزمات طبية 700 ومستلزمات غذائية لمستشفيات العزل ثلاث مرات، توزيع لحوم على 1000 أسرة، عمليات ما بين تثبيت قرنية وولادة قيصرية لتوأم، وتكريم 15 فتاة من الطالبات المتفوقات بالثانوية العامة، وسداد مصروفات لعدد 353 طالباً وطالبة، دفع مبالغ لعدد 9 غارمات، ومساعدات للسيدات المعنفات والعمالة غير المنتظمة وأيتام، وتركيب وصلات مياه، والمساهمة في توفير أدوية لبعض السيدات الحوامل، بجانب توزيع شنط غذائية لعدد 1589 أسرة أثناء الموجة الأولى من أزمة فيروس كورونا، وتوزيع هدايا عينية على الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية الجهود والأنشطة المتعددة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تنوعت فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، علاوة عن جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، مؤكداً على أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتبوء المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.