التضامن تُسلم «سيدة المطر» مشروع تربية أغنام بمسقط رأسها في بني سويف

أكدت إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في بني سويف، على حضورها مساء الأربعاء، إلى منزل السيدة نعمات عبدالحميد، والمعروفة إعلاميا بـ «سيدة المطر»، في مسقط رأسها جنوب محافظة بني سويف، لتسليمها مشروع تربية أغنام بناء على رغبتها.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» خلال الفترة الماضية، صورة لسيدة تبيع «ترمس»، في الشارع، رغم موجات الطقس السيئ، وسط تعاطف كبير، وإشادات واسعة ممن تداولوا الصورة، وأطلقوا عليها اسم «سيدة المطر».

وشغلت صورة سيدة المطر، الكثير من المصريين، وهي مستمرة في عملها ببيع الترمس في الشارع رغم هطول الأمطار بغزارة، وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها، مطالبين الحكومة المصرية بدعمها.

وتبيّن أنّ السيدة تدعى نعمات عبدالحميد، من محافظة بني سويف، وتبلغ من العمر 63 عاما، وسبق وتزوجت وانفصلت منذ 45 عاما تقريبا بعد أن رزقت بطفل، وهي حاليا متزوجة من نجل عمها ولم تنجب منه أبناء، وانتقلت معه للعيش في القاهرة منذ 25 عاما، وعملا في حراسة أحد العقارات تحت الإنشاء، كما تعاني الأسرة من ظروف سيئة، ما دفعها لبيع «الترمس» في شوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء، إذ إنّ الزوج يعاني من مرض الكلى، والزوجة تعاني من ضغط وسكر وضيق تنفس.

وقالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي «حضرت إلى منزل السيدة نعمات حيث أن رغبتها تمثلت في مشروع تربية أغنام نظرا لوجود غرفة غير مأهولة في منزلها، ووفرنا لها بالتعاون مع جمعية تنمية المشروعات الصغيرة، عددا من الأغنام، لتربيتها والكسب منها، بالإضافة إلى تسليمها مبلغ مالي تستطيع من خلاله الإنفاق عليها وإطعامها».

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد التقت، السيدة نعمات، المعروفة إعلاميًا بـ «سيدة المطر» وزوجها «علي»، ووجهت برفع كفاءة المسكن وفرشه، كما شددت على إجراء بحث حالة للأسرة، بالإضافة إلى تقديم دعم نقدي للسيدة نعمات، تبلغ قيمته 600 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى توفير مشروع تربية أغنام بقريتها في بني سويف بقيمة 5 آلاف جنيه، وتوفير علاج شهري لها.