يسرا لـ«الوطن»: لا أعرف سبب إصابتي بكورونا

أعلنت يسرا، مساء أمس، عن إصابتها بفيروس كورونا بعد أيام من حضورها حفل دير جيست الذي تسلمت به جائزة عن دورها بمسلسل «خيانة عهد»، وبعدها شاركت في حفل عيد ميلاد نيللي كريم، وحسب مصادر «الوطن» تشعر يسرا بحالة من «النهجان» نتيجة الإصابة بالفيروس.

وتواصل «الوطن» مع يسرا من أجل الاطمئنان على حالتها، وأكدت أن حالتها جيدة ولكنها لم تستطع الحديث لفترات طويلة نتيجة شعورها بالإجهاد الشديد، مشيرة إلى أنها لم تعرف سبب العدوى وخاصة أنها ملتزمة بالكمامة طوال الوقت، مشيرة إلى أنها تخضع للعزل المنزلي في الفترة الحالية لحين تعافيها من المرض.

يسرا تتعاقد على فيلم «ليلة عيد»

وتعاقدت يسرا مؤخرا مع أحمد السبكي على بطولة فيلم «ليلة العيد» المقرر بدء التصوير فيه خلال الفترة القادمة، حيث تم التعاقد مع عدد من الأبطال لمشاركتها، ووقع على بطولة العمل ريهام عبد الغفور، عبير صبري، مايان السيد، سميحة أيوب، سيد رجب ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.

وفيلم «ليلة العيد» تدور قصته حول 6 سيدات، ويناقش العديد من قضايا المرأة في المجتمع المصري، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الفترة القادمة تمهيدا لعرضه بصيف 2021.

ووقعت أيضا يسرا على بطولة مسلسل «حرب أهلية» مع نفس فريق عمل مسلسلها الماضي «خيانة عهد» فالتأليف لأحمد عادل والإخراج لسامح عبد العزيز وإنتاج العدل جروب، ويشارك يسرا في البطولة هيفاء وهبي المقرر أن تأتي مصر مطلع العام استعدادا لبدء التصوير.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل «حرب أهلية» بعد تعافي يسرا مباشرة، أى في النصف الثاني من شهر يناير المقبل، وستجري شركة العدل جروب العديد من الإجراءات الاحترازية كما صرح جمال العدل لـ«الوطن» من حيث تعقيم أماكن التصوير وتقليل عدد اللوكيشنات والالتزام بارتداء الكمامات.