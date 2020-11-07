لاشين إبراهيم: 73 منظمة و204 وسائل إعلامية تراقب الانتخابات في مصر

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قرارات الهيئة غير محصنة، ويجوز الطعن عليها، وهذا يُعد قمة النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، كما أن إجراءات الفرز تتم داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي ووكلاء المرشحين والمنظمات المحلية والأجنبية والإعلام المحلي والدولي.

وأوضح "إبراهيم"، خلال حواره على شاشة "Extra news"، أن كل المنظمات سواء محلية أو أجنبية، تقدمت للهيئة للإشراف على الانتخابات تم قبولها، وهناك قرار منظم لذلك، يجب أن تتوافر شروط معينه في كل منظمة من أجل متابعة الانتخابات داخل جمهورية مصر العربية، وعدد المنظمات المحلية 56 منظمة محلية، 14 منظمة أجنبية و3 حقوقية، فضلًا عن 51 وسيلة اعلامية محلية و153 وسيلة إعلامية دولية.

وعن انتهاء التصويت في الخارج، أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه بعد الانتهاء من إرسال مظاريف الاقتراع إلى البعثات المصرية الموجودة في الخارج، تقوم كل بعثة بفرز بطاقات الاقتراع، والتأكد من صحة الأوراق.

وأوضح أنه يتم بعد ذلك، إعداد محضر بالمقاعد الفردية وكذلك القائمة، في كل محافظة أرسلت إلى البعثات الأجنبية، ثم يقوم بعد ذلك بارسال هذه المحاضر في الحقيبة الدبلوماسية في وزارة الخارجية، وتقوم الوزارة بإرسالها إلى هيئة متابعة نتائج الخارج داخل الهيئة الوطنية للانتخابات.