لاشين إبراهيم: الناخبون التزموا بالتباعد الجسدي خلال التصويت

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة أصدرت قرارات منظمة للعملية الانتخابية، سواء في مرحلتها الأولى أو في مرحلتها الثانية، واليوم ونحن في الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستوري لمجلس النواب تجرى الانتخابات داخل 13 محافظة، القاهرة القليوبية المنوفية الغربية الدقهلية دمياط كفر الشيخ الشرقية السويس الإسماعيلية جنوب سيناء وشمال سيناء.

وأضاف "إبراهيم"، خلال لقاء على شاشة "Extra news"، أن العمل داخل اللجان انتظم من اليوم الأول في جميع اللجان منذ التاسعة صباحًا، حيث التزم السادة القضاة بفتح اللجان في المواعيد المحددة وبدأ الناخبون في التوافد على كافة اللجان بكثافة وأدلوا بأصواتهم بحرية تامة ملتزمين بالإجراءات الاحترازية التي أمرت بها الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذها أثناء الادلاء بالصوت.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنه إذا كان الناخب لا يرتدي كمامة، فتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتوفير كمامة مجانية له، كما أن هناك تباعد جسدي بين الناخبين، وهناك منظم للطابور يقوم بتنظيم الصفوف حتى يكون هناك تباعد اجتماعي.

كما تحدث عن تعقيم اللجان الفرعية بشكل دوري يوميًا، وهناك تنسيق كامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الصحة والسكان، بتوفير سيارات إسعاف وطواقم طبيبة من أجل أي حالات طبية قد تطرأ اثناء العملية الانتخابية.