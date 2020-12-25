تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى المستشار لاشين إبراهيم

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكل حزن وأسى، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعين الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الرحمة والغفران.

وقال مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أصيب بفيروس كورونا قبل 17 يوما، وتم حجزه بمستشفى دار الفؤاد، مشيرًا إلى أن حالته الصحية ساءت قبل 6 أيام وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي الخميس الماضي؛ قبل أن يتوفى صباح اليوم.

وكان للمستشار الراحل، سيرة عطرة وتاريخ طويل في السلك القضائي، حيث تخرج من كلية الحقوق في العام 1980 ليعمل بالنيابة العامة واستمر حتى وصل إلى منصب محامي عام بنيابة الأموال العامة، لينتقل بعدها للعمل في نيابة النقض.

وفي عام 2010، خرج للإعارة في دولة الكويت، ليعود لمصر في العام 2016، ليتقلد منصب نائب لرئيس محكمة النقض، بعدها تم ترشيحه من مجلس القضاء الأعلي ليتولى منصب رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومنذ أكتوبر 2017، ترأس الراحل رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، واشرف على الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2018، ثم التعديلات الدستورية في 2019، ثم انهي رحلته الطويلة بانجاز انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.