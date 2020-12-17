5 إجراءات للجهة الإدارية بعد قبول طلب التصالح منها طلاء الواجهات

مع اقتراب نهاية مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المحددة بنهاية الشهر الجاري، حدد قانون التصالح عدة خطوات يتم اتباعها من قبل الجهة الإدارية المختصة فور قبول طلب التصالح.

- تحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على أن يراعى وضع القرى وتوابعها.

- إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، وفقا لنموذج 10.

- إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يوم لصدوره لاتخاذ ما يلزم.

- تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقا به نسخة من الرسومات المقدمة، موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.

وبحسب قانون التصالح في مخالفات البناء، «لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كافة الأقساط، بحسب الأحول، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقا للقوانين المنظمة لذلك، ولا يجوز صدور القرار بقبول التصالح دون تحصيل أي مستحقات للجهة الإدارية المختصة وفقا للقوانين واللوائح الأخرى السارية».

من جانبها، دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء إلى سرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم فالدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، كما تسعى للحصول على حقوقها كاملة مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.

وطالبت المحافظين بضرورة التنبيه على كل القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد يومياً على مدار اليوم في المكاتب لتلقي طلبات التصالح من المواطنين وعدم المغادرة من المكاتب في حال وجود مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح.