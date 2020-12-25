مصادر تنفي إصابة أحمد فهمي بـ كورونا: صحته جيدة ولم يخالط شقيقه

نفت مصادر مقربة من الفنان أحمد فهمي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد إعلان شقيقه كريم فهمي مرضه بالفيروس، أمس الخميس، عبر حسابه الرسمي بتطبيق «انستجرام».

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن فهمي بخير ويتمتع بصحة جيدة، ولم يخالط شقيقه المصاب أو يلتقيه خلال الأيام الأخيرة، مضيفة أن أحمد عاد من أوروبا، قبل أيام، بعد أن عرض نفسه على استشاري متخصص في الجهاز الهضمي لكشف أسباب معاودة آلام المريء له رغم خضوعه لجراحتين سابقتين في المنطقة نفسها.

وأشارت المصادر إلى استمرار معاناة فهمي من آلام المريء يومياً، حيث يشعر بصعوبة في البلع أثناء تناول الأطعمة، مشددة على التزامه بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة الطبية واستخدام المطهرات للوقاية من وباء «كورونا» العالمي.

وأوضحت المصادر أن فهمي يستعد لاستئناف فيلمه الجديد «دماغ عالية» خلال الفترة المقبلة، وهو الفيلم الذي كان يحمل اسم «السقوط في حلم سوسن» قبل تغييره، حيث تدور أحداثه في أجواء من الفانتازيا، ويشارك في بطولته روبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مايان السيد، خالد أنور، من إخراج أحمد الجندي.

وكان فهمي قد انتهي من تصوير دوره في فيلمه الجديد »العارف» للمخرج أحمد علاء، والذي يتقاسم فيه البطولة مع الفنان أحمد عز، حيث صور المشاهد الأخيرة من الفيلم في ماليزيا، إذ جمعته مشاهد بكل من عز ومصطفي خاطر ومحمد ممدوح.

ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج »سينرجي فيلمز»، وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، ومن المقرر عرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل.