صور وفيديو.. نادي المهندسين يستقبل أعضاءه بعد الحريق

أكد اللواء هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسي القاهرة، أن الحريق الذي نشب أمس في نادي المهندسين بمنطقة أبو الفدا، لم يسفر عن أي خسائر، وأنه نشب في منطقة المحلات المؤجرة للغير، مشيرا إلى أن النادي يستقبل أعضائه اليوم بشكل طبيعي.

السيطرة على الحريق بعد ساعة من نشوبه

وأوضح أبو سنة في تصريح له ما حدث في النادي أمس، وقال إنه في حوالي الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم الجمعة 25 ديسمبر، وبعد خروج جميع رواد النادي والعاملين به وكان متواجد فقط أفراد الأمن والحراسة، نشب حريق في نادي المهندسين بأبو الفدا بمنطقة «المنشأ الخفيف» للمحلات المؤجره بطول 20م وعرض 4م وهي عبارة عن عدد أربع محلات مؤجرة بالكامل عبارة عن محلات البيتزا والكريب وكافتيريا والسندوتشات.

وأشار رئيس نقابة مهندسي القاهرة، بحسب بيان النقابة، إلى أن الحريق التهم محتويات هذه المحلات بالثلاجات والديب فريزر وجميعها تخص المستأجر لهذه المحلات.

وأضاف أبوسنة أنه تم السيطرة على الحريق بعد حوالي ساعة وبدون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أكد أن باقي منشآت النادي والمطاعم والصالونات والمكاتب الإدارية وكافة الخدمات والممشى النيلي جميعها بخير ولم يمسسها الحريق مطلقا.

وأكد أبو سنة أيضا أن النادي يستقبل أعضائه من المهندسين وأسرهم بشكل كامل وطبيعي وأنه جاري حاليا استكمال الإجراءات القانونية من النيابة العامة والمعمل الجنائي.

حريق نادي المهندسين

وبث أحد المهندسين فيديو من نادي أبو الفدا اليوم عبر الفيس بوك وقال: الحمد لله منشآت النادي كلها بكل سلامة وأمان حيث لم يمتد الحريق لغرف إدارة النادي والمطاعم والصالات والمخازن والممشى على النيل بفضل الجهود السريعة للحماية المدنية وإدارة النادي.

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