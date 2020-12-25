عاجل.. النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لفحص حريق نادي نقابة المهندسين

قررت النيابة العامة انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق النادي النهري لنقابة المهندسين في الزمالك، لبيان أسباب الحريق رسميًا وموافاة النيابة بما أسفرت عنه نتائج الفحص، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وبينت التحريات أن قوات الحماية المدنية تلقت بلاغًا بحدوث حريق داخل نادي نقابة المهندسين فانتقلت 10 سيارات إلى مكان الحادث ونجحت في السيطرة على النيران في دقائق معدودة.

حريق شب في شواية كهربائية

وكشفت أجهزة الأمن أن الحريق شب في باكيتين بالقرب من نهر النيل واحدة كان فيها مهملات والأخرى مخصصة لتجهيز الوجبات والسندوتشات التي تقدم للأعضاء خلال وجودهم بالنادي، وأن النيران شبت في شواية كهربائية، وامتدت النيران إلى محتويات الـ«باكيتين» وأتت على ما بداخلهما، وحاول العمال في إخماد النيران لكن دون جدوى فتم إبلاغ إدارة الحماية المدنية.

وأكدت تحريات المباحث على أن الحريق ماس كهربائي ولا يوجد فيه شبهة جنائية، وأن النيران تسببت في نسف جميع المتحويات الخاصة بالباكيتين المصنوعتين من الأخشاب والألمونتال بالقرب من طرح النهر لاستخدامها في تجهيز المأكولات، وأن النيران تسببت في تدمير جميع الأجهزة الكهربائية وغيرها من المخلفات.

إصابة 3 عمال باختناق

وقال العاملون في النادي إن النيران شبت في شواية كهربائية أثناء تجهيز السندوتشات، وأن محاولات الإطفاء الفاشلة من قبل العمال تسببت في إصابة 3 عمال باختناق من جراء تصاعد الأدخنة.

وكانت شرطة النجدة في مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل داخل النادي النهري التابع لنقابة المهندسين بمنطقة الزمالك، تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء التابعة للحماية المدنية بأمن العاصمة، وتم التعامل مع النيران ونجحت القوات من السيطرة على الحريق فى خلال 45 دقيقة، وأسفر الحادث عن احتراق جميع محتويات باكيتين على طرح النهر بالإضافة إلى إصابة 3 أشخاص تصادف وجودهم بالمكان.