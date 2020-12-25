مصرع طالب بالحبة السامة وطفل سقط من عربة كارو في الدقهلية

لقي طالب في الدقهلية مصرعه متأثرا بتناول حبة حفظ الغلال السامة، فيما توفي طفل إثر سقوطه من أعلي عربة كارو بمدينة ميت غمر، وتحرر محضران بالواقعتين وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من مستشفي ميت غمر المركزي بوصول المدعو "محمود علي أحمد" 15 عامًا طالب، ومقيم بقرية «أوليلة» دائرة مركز ميت غمر مصابًا بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال والدته المدعوة "شربات مصطفى قاسم" 39 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، في محضر الشرطة، قررت تناوله قرصا يستخدم في حفظ الغلال عن طريق الخطأ ما أدي لحدوث إصابته أثناء قيامه بمساعدتها في تخزين محصول القمح، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13872 لسنة 2020 إداري مركز ميت غمر ، وجار العرض على النيابة العامة

وفي حادث آخر تبلغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من المستشفى المركزي، وصول الطفل «عبدالله مصطفى عثمان»، 3 سنوات، ومقيم طرف أسرته بقرية «أوليلة» دائرة مركز ميت غمر جثة هامدة، إدعاء حادث عارض .

انتقلت مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال والده المدعو «مصطفى عثمان مصطفى »، 47 عامًا، مقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر أنه حال لهو ابنه أعلى عربة كارو خاصته اختل توازنه وسقط أرضا ما أدى إلى وفاته في الحال ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13890 لسنة 2020، إداري مركز ميت غمر.