مصرع طفل وإصابة والدته صدمتهما سيارة نقل بالدقهلية

لقي طفل مصرعه وأصيبت والدته، اليوم، أثناء عبورهما طريق" المنصورة – ميت غمر" أمام قرية منية سندوب دائرة مركز المنصورة، بعد أن صدمتهما سيارة "ربع نقل".

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة المنصورة، أفاد بوفاة طفل وإصابة والدته صدمتهما سيارة "ربع نقل" أثناء عبورهما طريق "المنصورة – ميت غمر" أسفل كوبرى منية سندوب بمنطقة مصرف الجاز .

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين مصرع الطفل "كريم وليد شعبان، 10 سنوات، من قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، وإصابة والدته وتدعى "إيمان عبده عوض" وبالفحص تبين أن الأم وطفلها حاولا عبور الطريق إلا أن سيارة نصف نقل اصطدمت بسيارة أخرى أثناء عبورهما ما أدى إلى اصطدام السيارة الأخيرة بهما.

جري نقل الجثة والمصابة الى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، وجري وضع الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبتوقيع الكشف الطبي علي الأم تبين إصابتها بنزيف واشتباه ارتجاج في المخ وحالتها خطيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

من جهة أخري شهد طريق " المنصورة الدائري" حادث تصادم بين أتوبيس خاص وسيارة ملاكي على طريق المنصورة الدائري أمام أكاديمية السلاب الخاصة ونتج عن الحادث مصرع عريس وشقيقته وحماته علاوة علي إصابة 11 آخرين 3 منهم إصاباتهم خطيرة .

انتقلت قوات الشرطة و 10 سيارات إسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 14 شخص من أسرتين كانا يستقلان الأتوبيس وفى طريقهما شراء الشبكة لعروسين وأصيب العروسين فى الحادث.

وانتقل ضباط مباحث مركز المنصورة، وجري نقل المصابين إلي مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وبالفحص تبين تصادم سيارتين الأتوبيس رقم "1528 دق ا " بقيادة محمد السيد أحمد بسيارة ملاكي 128 رقم "6327 دج ا " .

وأكد شهود عيان أن الأتوبيس اصطدم بسيارة فيات 128 ، بسبب السرعة والتعدي الخاطئ مما تسبب في انقلاب الأتوبيس على جانبه ووقوع الإصابات، وانتقلت الأجهزة التنفيذية بقيادة هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة المنصورة، إلي مكان الحادث لرفع آثار الحادث من على الطريق لإعادة فتح الطريق مرة أخرى بعد غلقه.