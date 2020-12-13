مصرع طفل سقط داخل بئر صرف صحي بأسيوط
كتب:
سعاد أحمد
05:44 م | الأحد 13 ديسمبر 2020
جثة " أرشيفية "
لقى طفل مصرعه إثر سقوطه فى بئر صرف صحي داخل منزله بقرية علوان التابعة لمركز أسيوط فى محافظة أسيوط.
تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة اسيوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بسقوط طفل داخل بئر صرف بمنزله بقرية علوان دائرة المركز.
وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والحماية المدنية والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين سقوط الطفل "عمر حماده حسين" 10 سنوات داخل بئر صرف صحى بمنزل بجوار البوستة التابعة لمركز اسيوط.
تم استخراج الطفل بواسطة قوات الحماية المدنية وأثناء نقله بسيارة الإسعاف توفى وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى علوان.
جارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.