حملات مكثفة على المقاهي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب أسيوط، حملة، اليوم على المقاهي والكافتيريات بنطاق الحي للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، أسفرت عن مصادرة الشيش ببعض المقاهي في شارع بورسعيد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

كما تم تنفيذ حملة لرفع الاشغالات بمشاركة قسمي الاشغالات والأزمات ورفع كافة الاشغالات واللافتات المخالفة من شوارع بورسعيد والقصر العيني ونائلة خاتون والسادات وشارع مستشفى الحميات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قام عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح بشن حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بعدد من المقاهي والكافيهات والتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة حرصًا على سلامة المواطنين وتم مصادرة الشيش من المقاهي المخالفة وتحرير محاضر ضد أصحابها.

وفي سياق آخر، أزالت الوحدة المحلية لمراكز البداري بناء مخالف بقرية الشيخ علي التابعة للعقال البحري خلال حملة تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وبواسطة معدات الحملة الميكانيكية للمركز كما تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء شدة خشبية بقرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم بشارع قبلي البلد بمشاركة محمود سليم رئيس القرية وتمت الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة

وفي مركز ومدينة أسيوط قامت حملة تحت إشراف اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية بقرية المطيعة حوض المقلعين القبلي بمشاركة أحمد شحاتة رئيس القرية وتم ردم قواعد في المهد على مساحه ١ قيراط واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالفة كما تم إزالة حالتي تعد على أرض زراعية بحوض حسين لافي وحوض غلاب بقرية عرب مطير التابعة لمركز ومدينة الفتح وذلك بحضور مسئولي الجمعية الزراعية والمتابعة الميدانية بالفتح وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.