يسرا في ضيافة «أبلة فاهيتا» الليلة

تحل النجمة الكبيرة يسرا، ضيفة على برنامج «لايڤ من الدوبلكس»، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، اليوم، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.

وفي حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية، تتحدث يسرا عن أبرز المواقف الطريفة التي جمعتها بأصدقائها في الوسط الفني، وكواليس بعض الأعمال الفنية، فضلا عن العديد من الحكايات من حياتها الشخصية والمهنية.

وكانت أبلة فاهيتا، قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج «لايف ‏من الدوبلكس»، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

ظهرت الدمية الشهيرة أيضا في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.

وحرصت يسرا على طمأنة جمهورها، بعد إصابتها بفيروس كورونا، إذ كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «بتوجه بكل الشكر و خالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير، بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا».

وتابعت: «كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا و يشفي كل مريض. شكرا للجميع».

وأصيب أيضًا بفيروس كورونا، المنتج جمال العدل، والمخرجة إيناس الدغيدي والفنان كريم فهمي، خلال الساعات الماضية، فيما نفى الفنان أمير كرارة ما تردد بشأن إصابته بالفيروس، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة.