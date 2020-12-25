«مستقبل وطن» ينعى المستشار لاشين إبراهيم: فقدت مصر شخصية عظيمة

أصدر حزب مستقبل وطن، بيانا اليوم، نعى فيه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدم الحزب بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد، معربا عن حزنه لفقدان مصر شخصية عظيمة ومخلصة ومحبة لوطنها، بسيرته وتاريخه الوطني المشرف.

وتوفى المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، متأثرًا باصابته بفيروس كورونا، قبل 17 يوما، وحجز بمستشفى دار الفؤاد، وقالت المصادر، إن حالته الصحية ساءت قبل 6 أيام، ووضع على جهاز التنفس الصناعي الخميس الماضي، قبل أن يتوفى صباح اليوم.

ويتمتع لاشين إبراهيم بسيرة عطرة وتاريخ طويل في السلك القضائي؛ إذ تخرج من كلية الحقوق عام 1980، ليعمل بالنيابة العامة، واستمر حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، لينتقل بعدها للعمل في نيابة النقض.

وخرج «لاشين» في عام 2010، للإعارة في دولة الكويت، ليعود لمصر في عام 2016، ليتقلد منصب نائب رئيس محكمة النقض، بعدها رشح من مجلس القضاء الأعلى، ليتولى منصب رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومنذ أكتوبر 2017، ترأس الراحل رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، واشرف على الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2018، ثم التعديلات الدستورية في 2019، ثم انهي رحلته الطويلة بانجاز انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.