نادي القضاة ينعى المستشار لاشين إبراهيم: صاحب سيرة عطرة

نعى المستشار رضا محمود المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا ينعي فيه المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء نص البيان كالتالي..

«وإذ يستذكر نادي القضاة بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة ؛ إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء، والتي بدأت عند تعيينه وكيلا للنائب العام عقب تخرجه من كلية الحقوق عام 1980، وتدرج بالعمل القضائي حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، ثم ترأس الهيئة الوطنية للانتخابات منذ عام 2017 والتي تولت في عهده الإشراف على العديد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على تعديل الدستور . وكان فيها مثالا يحتذى به للقاضي المصري.

ويتقدم نادي قضاة مصر بأحر التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».