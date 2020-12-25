مفتي الجمهورية ينعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الراحل قام بدوره في خدمة الوطن على أكمل وجه.

وتقدم المفتي، في بيان له، بخالص العزاء والمواساة لأسرة فقيد الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم لخدمة وطننا الغالي مصر، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم، داخل مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد نعت المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

العزاء غدا

وتم إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة العصر مباشرة، من مسجد المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه بميت عاصم في القليوبية. كما أعلنت الأسرة إقامة عزاء المستشار الراحل، غدا السبت، أمام منزله بالقرية المذكورة.

الأوقاف تنعي لاشين إبراهيم

ونعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفقيد، قائلا في بيانه: ننعي ببالغ الحزن المستشار لاشين إبراهيم سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وان يلهم أهله و ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يعوض الأسرة القضائية فيه خيرا، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم في خدمة وطنه.