أستاذ وبائيات: سلالة كورونا الجديدة ببريطانيا تؤدي لزيادة أعداد المرضى

قال الدكتور عبدالكريم أقزيز، مختص في علم الوبائيات وطبيب مشارك بجامعة كينجز كوليج لندن، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لا تؤدي لزيادة كبيرة في شدة المرض، ولكن كل ما يخشاه المجتمع البريطاني زيادة أعداد مصابي كورونا بالسلالة الجديدة ما سيؤدى إلى الضغط بكثرة على المشافي ومن ثم زيادة عدد الوفيات جراء الإصابة.

أقزيز: السلالة الجديدة للفيروس لم تختلف في شكل الإصابة

وأضاف «أقزيز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الجمعة في مصر» والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد على فضائية «MBC مصر»، أن السلالة الجديدة لم تختلف في أشكال الإصابة ولكنها سريعة الانتشار، حيث إن فيروس كورونا المستجد خضع لأكثر من 40 ألف طفرة منذ ظهوره وحتى الآن، حتى تغير سلوك الفيروس و بات أكثر قدرة على نقل العدوى والانتشار.

وأوضح أنه وبالرغم من ذلك فحتى الآن كافة اللقاحات الخاصة بكورونا فعاله على السلالة الجديدة من الفيروس، وهناك أكثر من ألفي مصاب في بريطانيا مصابون بتلك السلالة الجديدة، كما جرى اكتشاف سلالة جديدة من وافدين قدموا إلى بريطانيا من جنوب أفريقيا، وهي تتشابه مع السلالة البريطانية ولكنها أسرع انتشارا أيضا.

تخوفات من المواطنين من لقاح كورونا

وأكد أنه كان هناك بعض التخوفات من قبل بعض المواطنين جراء لقاحات فيروس كورونا من أجل إعطاء تلك اللقاحات من قبل المؤسسات المختلفة لتراخيص مؤقتة وسريعة، حيث مرت أشهر 4 لقاحات ضمن 5 مراحل للتجارب، وعدد الأشخاص الذين خضعوا للتجارب ما يقرب من 150 ألف شخص على مستوى العالم، وهو ما أكد على سلامة اللقاحات.

مخاوف من تفشي السلالة الجديدة للفيروس

وأشار إلى أن هناك مخاوف كبرى في بريطانيا جراء تفشي فيروس كورونا، حيث إن قدرة انتشار السلالة الجديدة للفيروس في بريطانيا أكثر من السلالة القديمة بنسبة 56%، وفي حال انتشرت في المجتمع البريطاني فلن تكون المستشفيات في المملكة قادرة على علاج المصابين وهو ما سيشكل عبئا إضافيا على المنظومة الصحية.