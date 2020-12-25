«الأفندي»: روسيا اعتمدت على مناعة القطيع بين المواطنين

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، إن روسيا اعتمدت في بداية الجائحة على بروتوكول مناعة القطيع، وبعد ظهور لقاح فيروس كورونا، سيؤدى ذلك إلى هبوط أعداد مصابيها وصولا إلى بداية شهر الصيف المقبل.

وأضاف «الأفندي»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الجمعة في مصر» والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن الحالات المتوسطة لمصابي فيروس كورونا يتم علاجها منزليًا، كما أن الحالات العصبة فقط هي من يتم إرسالها للعلاج في المشافي الروسية.

وأوضح، أنه وحتى الآن لم يتحور البروتين المكون لفيروس كورونا، وكافة التحورات التي حدثت في السلالة حتى الآن هي تحورات جزئية وليست كبيرة، وهناك 1500 سلالة من كورونا موجودة حول العالم، ويجب على كافة المواطنين حول العالم الخضوع للقاحات التي توفرها لها دولها حتى لا يتحور الفيروس خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد «الأفندي»، أن اللقاح الروسي يراه أحد أنجح اللقاحات على مستوى العالم والتي تم التوصل إليها مؤخرًا، نظرا لاعتماد تصنيعه كباقي اللقاحات القديمة والتي جرى إعطائها لملايين المواطنين على مستوى العالم.

وأعلنت الحكومة الروسية، أمس، ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المصابيين بها من بداية ظهور الجائحة، ولأول مرة تقترب حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد لـ30 ألفا.

حيث أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا أمس، تقريرها اليومي، وهو رصد 29935 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 27250 إصابة في اليوم السابق، ما حطم الرقم القياسي السابق والذي وصل لـ29350 إصابة وهو بتاريخ 21 ديسمبر.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وبمقدمتها العاصمة موسكو بواقع 8203 حالة، ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ 3756 إصابة، فيا لم تظهر أعراض الإصابة لدى 15.1% من المرضى الجدد.