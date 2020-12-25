إصابة عاملة القهوة في الكنيست بكورونا بعد مخالطتها معظم النواب

أعلن الكنيست الإسرائيلي «البرلمان»، إصابة عدد من العاملين داخله بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وهو ما يؤدي إلى عزل عدد كبير من النواب الذين خالطوهم في الأيام الماضية ولا سيما في جلسة الثلاثاء الماضي التي شهدت التصويت على الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن إصابة مستشار عضو الكنيست يعقوب آشر، وحارس، وعامل في مكتب المتحدث الرسمي وعامل في الخدمات بكورونا، اليوم.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن أحد المصابين هي إحدى العاملات التي كانت مسؤولة عن توزيع القهوة لأعضاء الكنيست، ما يعني أنها تواصلت مع جميع أعضاء الكنيست.

وكان تم حل الكنيست الثلاثاء الماضي والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في مارس المقبل، لتكون رابع انتخابات تجريها إسرائيل في أقل من عامين.

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، في وقت سابق، اليوم، تسجيل 3985 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما ذكرته وكالة انباء «الشرق الأوسط».

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 393063 حالة، من بينهم 33808 حالات نشطة.

وأشارت الوزراة الإسرائيلية، إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3171 حالة، بعد تسجيل 4 حالات وفاة.