سيتروين ترفع أسعار «C3 إير كروس وسي إليزي» بقيمة 6 إلى 10 آلاف جنيه  

تظل قائمة أسعار سيارات العلامة الفرنسية «سيتروين» داخل السوق المصري في تزايد، حيث اعلن الوكيل المحلي لها عن الأسعار الرسمية الأخيرة لطرازي سيتروين «سي إليزية وc3 إير كروس»، والتي ارتفعت بزيادة تراوحت من 6 إلى 10 آلاف جنيه.

وخلال السطور التالية يرصد «الوطن» قائمة الأسعار الخاصة بفئات السيارتين داخل السوق المحلي، بالإضافة إلى المواصفات والتجهيزات الخاصة بكل منهما.

وحسب ما اعلن عنه الوكيل المحلي، ارتفع سعر الفئة الأولي من سيارة «سيتروينc3 إير كروس» بقيمة 10 آلاف جنيه، ووصلت إلى 304.900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 334.900 جنيه، والثالثة بـ 374.900 جنيه.

تتوافر سيارة «سيتروين c3» داخل السوق المحلي بمحرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة لترية تصل إلى 1.2 لتر 1200 cc، ينتج قوة قدرها 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

ينتمي طراز c3 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/س خلال 11.8 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 5.4 لتر لقطع مسافة 100 كم.

كما ارتفعت أسعار سيارة «سيتروين سي إليزية» بقيمة وصلت إلى 7 آلاف جنيه، وأصبح سعر الفئة الأولى منها 234.900 جنيه، فيما وصل سعر الفئة الثانية إلى 263.900 جنيه.

وتنتمي سيارة «سي غليزيه» إلى فئة سيارات الصالون «سيدان»، وتتوافر بمحرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة لترية 1.6 لتر 1600cc، ينتج قوة قدرها 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، فيما يبلغ متوسط استهلاكه من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100كم، وتتسارع السيارة من حالة القبات وحتي سرعة الـ100كم/س خلال 10.8 ثانية.