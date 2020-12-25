ضابط صاعقة: رصدنا شابا يراقب الدوريات الأمنية بـ300 جنيه في اليوم

قال الرقيب أول أشرف محروس السقا، ضابط بالقوات الصاعة في الجيش المصري، إنه أصيب عندما كان في مداهمة في منطقة ما ومكثوا فيها أكثر من 10 أيام، وأثناء التمشيط وجدوا فردًا يراقب دوريتهم، وعندما رآهم تخفى في البداية، ولكنه فيما بعد انهار في البكاء عندما رآى «أفرول الصاعقة»، واستسلم واعترف أنه يراقب الدوريات الأمنية مقابل 300 جنيه في اليوم، وأنه طالب جامعي، ويحب مصر، ولكنهم ضغطوا عليه وهددوه بأهله.

ضبط شاب يراقب الدوريات الأمنية

وأضاف «محروس» في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الجمعة، أن الشاب أمسك جهاز الإرسال وقال لمن كلفوه بالمراقبة: «أنا هنا مع أسود ونسور مصر».

بطل تربى على البطولات

وتابع أنه فلاح مصري، وكان عمه يروي له بطولات حرب 1973، وكان يرى أبناء عمه أيضًا يرتدون زي الصاعقة، ولذلك كان يحلم بالانضمام إلى الصاعقة، وحقق حلمه وانضم لها وتعلم فيها التدريب وأساسيات القتال، وذهب إلى سيناء عام 2007.

وكشف أنه مر بالعديد من الاختبارات الخاصة باللياقة البدنية، والفنون القتالية.