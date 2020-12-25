توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انتشار للشبورة وأمطار على بعض المناطق

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر خلال الفترة من السبت الموافق 26 ديسمبر وحتى الاثنين 28 من الشهر نفسه، إذ يكون طقس السبت مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، معتدل نهارا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، دافئ نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يكون الطقس مائل للحرارة نهاراً على جنوب الصعيد.

بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، فيما تزداد فرص السقوط على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى متوسطة.

أما عن طقس الأحد فتشير توقعات الهيئة إلى أنه يسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ومعتدل نهارا على السواحل الشمالية الغربية، فيما يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وهناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة، أن طقس الاثنين يكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، دافئ نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من حلايب.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم السبت 26 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأحد 27 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الاثنين 28 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.