حالة الطقس غدا السبت.. شبورة صباحية وأمطار خفيفة على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 26 ديسمبر؛ إذ يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجة البحري نهارا، بارد على تلك المناطق ليلا، مع وجود شبورة مائية صباحا ورياح معتدلة.

ونوهت «الأرصاد» إلى أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية خلال ساعات الصباح، بارد على تلك المناطق في ساعات الليل، مع وجود شبورة مائية، بالاضافة لطقس دافئ على جنوب سيناء نهارا، بارد ليلا مع وجود رياح معتدلة.

وأكدت الهيئة أن غدا السبت، تشهد مناطق شمال الصعيد طقس مائل للدفء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد صباحا، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلا، مع وجود شبورة مائية.

وأشارت الهيئة إلى وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وخفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة كذلك.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 22 12

الإسكندرية 20 13

وداي النطرون 21 13

طنطا 21 13

شبين الكوم 21 13

دمنهور 20 13

بلطيم 23 14

مطروح 20 11

السلوم 20 09

سيوة 20 09

بورسعيد 20 14

دمياط 20 14

الزقازيق 20 13

المنصورة 20 13

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 21 10

رفح 20 11

رأس سدر 22 12

نخل 19 05

نويبع 24 16

طابا 22 11

كاترين 16 04

الطور 23 14

شرم الشيخ 24 19

الغردقة 25 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 22 08

بني سويف 22 08

المنيا 22 09

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 24 10

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

إدفو 27 12

أبوسمبل 25 13

الوادي الجديد 23 12

شلاتين 28 18

أبورماد 27 17

حلايب 26 19

رأس حدرية 27 19.