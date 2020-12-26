ناشفيل الأمريكية.. القصة الكاملة لانفجار الـ6 صباحا

سيارة سكن متنقلة متروكة وسط مدينة «ناشفيل» عاصمة ولاية «تينيسي» الأمريكية، تسببت في انفجار، أسفر عن خسائر مادية كبيرة، كما تسببت السيارة المنفجرة في إلحاق أضرار بـ20 مبنى على الأقل.

وشهدت «ناشفيل»، أمس، انفجارا قويا هز وسطها والتي تشتهر بأنها قلب المشهد السياحي في المدينة فيما تصاعد الدخان من مكان الحادث، والذي يعج بالحانات والمطاعم.

وسادت حالة ذعر بين سكان المنطقة،كما اهتزت عشرات المباني المحيطة جراء الانفجار، وتكسرت نوافذ وخلعت أبواب.

وفي وقت سابق، قال مكتب «إدارة الطوارئ» في المدينة، أن حافلة متروكة في وسط المدينة انفجرت.

وفي وقت لاحق، كشفت شرطة المدينة الامريكية تسلسل بالانفجار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت السلطات الامريكية، قالت إن الانفجار كان متعمدا، وأسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية جسيمة، فيما بحثت الشرطة فرضية العمل الإرهابي في الانفجار.

وتحدثت الشرطة الامريكية عن متفجرات متطورة في الانفجار، فيما قامت شرطة ناشفيل بعمليات مسح وقائية في منطقة التفجير

وقالت «شرطة ناشفيل»، إنه قبل الساعة الـ6 صباحا بالتوقيت المحلي في يوم «عيد الميلاد المجيد»، تلقى مركزا للشرطة نداء بوقوع إطلاق نار في المنطقة، مضيفة إنه بعد ‏وصول العناصر الأمنية إلى الموقع، لم يكن هناك أي دليل على إطلاق نار.

وأضافت الشرطة، إن عناصرها لم يجدوا إلا سيارة متنقلة، مضيفة أن أحد ضباط الشرطة قام باستدعاء فرقة الكشف عن المتفجرات، عندما لاحظ وجود بعض المقتنيات حول السيارة.

تعطيل خدمة النقل العام في ناشفيل

وانفجرت السيارة عند وصول فرقة المتفجرات، وأسفر الانفجار عن إصابة أحد أفراد الشرطة، فيما اعتقلت الشرطة بين 3 و 5 أشخاص على خلفية الانفجار، وقالت الشرطة، إنها تحتاج لوقت للتعرف على خلفية الانفجار.

وكان الدفاع المدني في المدينة الأمريكية، أشار، إلى أنه جرى نقل 3 جرحى وحالتهم ليست حرجة.

وكشفت الشرطة الأمريكية، أنه فور وقوع الانفجار، تم إبلاغ الوكالات الأمنية الفدرالية في «تينيسي»، وتم فتح تحقيق، مشيرة إلى احتمالية استمرار التحقيقات لعدة أيام.

وتم توسيع عمليات الإغلاق، وإحضار المزيد من الكلاب للكشف عن المتفجرات، كما تم أيضا استدعاء المزيد من عناصر الأمن.

من جانبه، قال مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، إن خبراء المتفجرات يعملون في الميدان بالمدينة، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وكان عمدة المدينة جون كوبر، قال في وقت سابق، إن ناشفيل محظوظة لأن عدد الإصابات كان محدودا، فيما أصدرت السلطات قرارات بتعطيل خدمة النقل العام في المدينة.

من جانبها، قالت الرئاسة الامريكية «البيت الأبيض»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على علم بالتفجير، فيما أشارت وزارة «العدل الأمريكية»، إلى وضع جميع الموارد اللازمة للتحقيق بتفجير ناشفيل.