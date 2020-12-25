أسعار الذهب تشهد استقرارا في نهاية التعاملات.. وعيار 24 يسجل 935 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارا في نهاية معاملات اليوم، بالبورصة العالمية بلندن، لتداول الأوراق المالية والمعدن، مع لحظة الإغلاق اليوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم.

وترصد «الوطن»، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات التي وردت اليوم، بعد أن سجلت الأسعار ارتفاعا بمقدار جنيهان في نهاية تعاملات أمس الخميس الموافق 24 ديسمبر.

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 933 و 935جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 816 و 818 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 699 و701جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6528 إلى 6544 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، 60.44 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 52.89 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 45.33 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عالميا

وصعد الذهب لأعلى مستوى له خلال اسبوع، وسط حالة من ترقب المستثمرون لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن السياسات، لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا، حيث صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1854.51 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر عند 1858.13 دولار، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1859.60 دولار، وفقا لما أعلنته سكاي نيوز.

توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة

توقع وصفي واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الذهب ستشهد ارتفاع مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مرة أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية، كما أشار إلى أنّ السعر العادل للذهب يمكن حسابه من خلال قيمة استخراجه، إذ يمكن استخراج 6 جرامات من الذهب من طن من الرمال.