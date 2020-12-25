أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-12-2020 في مصر

سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، استقرارا نسبيًا، مقارنة بنهاية التعاملات أمس، والتي سجلت ارتفعًا بمقدار جنيهين في الجرام الواحد.

وترصد «الوطن» متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب بمحل الصاغة، في ضوء الخدمات المتنوعة التي تقدم للمتابعين والقراء بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 933 و935 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 816 و818 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 699 و701 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6528 و6544 جنيهًا.

تطبيق نظام دمغ الذهب بالليزر في العام الجديد

«دمغة الليزر تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين، والتاجر له أن يقدم مشغولاته، ونحن من ندمغها له بالسيستم الذي يتناسب مع المصلحة طبقاً لقوانينها»، هكذا علق اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة الموازين والدمغة عن تطبيق نظام دمغ الذهب بالليزر طلع يناير القادم بعد نجاح فترة التشغيل التجريبي.

واستكمل منتصر حديثة عن دمغة الذهب بالليزر خلال لقائه على فضائية Dmc، بأنه جاء التفكير بعمل دمغة بالليزر لكي تحافظ على شكل المشغول وجماله، إذ أنه كان قديماً يتم دمغ المصوغات بالدمغة القديمة وقلم الدمغة الموجود على كل مشغول، وأن قلم الدمغة طبقاً للمشاكل القديمة يؤثر على المشغولات ويشوه فيه.

الدمغة بالليزر مشروع قومي لرقمنة المعادي

وأشار رئيس مصلحة الموازين والدمغة، أن الدمغ بالليزر عبارة عن مشروع قومي لرقمنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة داخل جمهورية مصر العربية.

أما عن الفرق بين الدمغة القديمة والليزر، قال منتصر أن الدمغة الحكومية القديمة السليمة مثلها مثل الجديدة بالليزر ولا يوجد أي فرق بينهما، والفرق الوحيد الموجود بينهما هو أن هذه الدمغة بالقلم والأخرى بالليزر.

آمال التحفيز تسهم بصعود الذهب

ويراهن المستثمرون على مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة رغم تهديد الرئيس دونالد ترمب بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بجائحة كورونا مما يزيد من ارتفاع أسعار الذهب التي سجلت صعودا بالفعل أمس الخميس.

وفي المعاملات الفورية ارتفع الذهب بنسبة 0.2% إلى 1875.20 دولار للأونصة، الا أن زيادة المخاطر بفعل السلالة الجديدة من الفيروس وارتفاع وتيرة الإصابات بالولايات المتحدة تسبب في تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز الأميركية رغم أن ترامب هدد بعدم إقرار حزمة المساعدات البالغة نحو 900 مليار دولار.

من جهته قال وانج تاو إن، المحلل الفني لدى رويترز، أن المعدن الأصفر قد يمر ببعض المقاومة عند مستوى 1888 دولارا للأوقية، ليشهد ارتفاعا بعد ذلك قد يدفعه إلى مستوى 1904 دولارات.

وربح البلاتين 0.5 بالمئة ليسجل 1019.59 دولار، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2325.55 دولار كما صعدت الفضة 0.6% إلى 25.68 دولار للأونصة .