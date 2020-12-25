كريم فهمي: أدعو الجميع للتفاؤل.. حتى بعد الإصابة بكورونا

قال الفنان كريم فهمي، إنه قد أصيب بفيروس كورونا مؤخرا، ويشعر حاليا بعدم القدرة على ممارسة مهام عمله وهمدان في جسده وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، كما أنه يعاني من جفاف في الحلق، ويحاول حاليا الإكثار من المشروبات الساخنة لحين إتمام الشفاء من الفيروس.

"فهمي": أتابع مع أحد الأطباء.. وملتزم ببروتوكول طبي للعلاج

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يقوم بالمتابعة مع أحد الأطباء وقام الأخير بوصف البروتوكول الطبي له للعلاج، كما تقوم زوجته بوضع الطعام له أمام باب الغرفة نظرا لعزله في إحدى غرف شقته، حيث إنه حاليا في اليوم الثالث من الإصابة بالفيروس.

ونصح «كريم» الجميع بضرورة التفاؤل وعدم الاكتئاب بسبب فيروس كورونا، حيث إن التفاؤل أحد الأسباب الرئيسية والمؤدية إلى الشفاء من فيروس كورونا، كما أوصى بمنع نشر الإعلانات التي بها اكتئاب يخص فيروس كورونا لأثرها السلبي على المصابين.

وكان الفنان قد أعلن، أمس، إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية «استوري» بتطبيق «إنستجرام»، وكتب خلالها: «إيجابي كورونا.. الحمد لله» ومن دون أن يوضح طبيعة حالته.

وكان الفنان كريم فهمي حصد إحدى الجوائز نتيجة دوره في مسلسل «ونحب تاني ليه» الذي جرى عرضه في شهر رمضان الماضي من قبل مؤسسة «دير جيست»، وأبدى فخره وفرحه الشديد بتلك التجربة التليفزيونية التي وصفها بالرائعة والتي تم التعاون فيها مع الثنائي ياسمين عبدالعزيز وشريف منير.

وكان قد شارك في بطولة المسلسل كل من الفنانة سوسن بدر، الفنان إيهاب فهمي والفنان إسلام جمال والفنانة تارا عماد، والفنانة وفاء سالم، والفنانة ليلي عزالعرب، وعماد رشاد، وعلا رشدي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.