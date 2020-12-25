البابا يزور معهد التدبير الكنسي ويجتمع مع 480 خادما وخادمة بإيبارشية المعادي

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، مقر المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية، واستمع خلال الزيارة، إلى شرح عن نشاط المعهد خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك من عميد المعهد الدكتور مجدي لطيف السندي، والكورسات المتخصصة في مجالات التدبير الكنسي المتنوعة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، أدار خلال الزيارة مناقشة موسعة مع أعضاء هيئة التدريس والتدريب في المعهد حول تطوير العمل المؤسسي والبحثي في مجالات الخدمة الكنسية.

وأوضح القس بولس حليم، أنه رافق البابا تواضروس الثاني في الزيارة كل من: «الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب البابا».

وكشف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن نشاط البابا تواضروس الثاني، خلال الساعات الماضية، شمل لقاء مع خدام التربية الكنيسة لإيبارشية المعادي للأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، وذلك بحضور الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك عبر تطبيق زوم على الإنترنت.

وأشار المتحدث باسم الكنيسة، إلى أن البابا تواضروس الثاني ألقى كلمة خلال اللقاء بعنوان "كيف نبدأ العام الجديد بفرح"، كما أجاب على أسئلة الخدام، في اللقاء الذي امتد لحوالي ساعة وثلث وحضره 480 خادم وخادمة بإيبارشية المعادي.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمحافظة القاهرة، الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي، إنه جرى أثناء اللقاء مناقشة بعض الأمور الرعوية الخاصة بإيبارشية مراكز الشرقية والعاشر من رمضان.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستحتفل يوم 7 يناير المقبل، بعيد الميلاد المجيد، ويترأس البابا توضراوس الثاني، قداس عيد الميلاد ليلة 6 يناير، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.