أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 26-12-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن المعلنة، استقراراً على مدار الاسبوع، بعد أن شهدت تذبذبا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة لصغار التجار والممولين، خاصة بعد تحذيرات وزارة الصحة المصرية من ظهور الموجة الثانية من جائحة كورونا، وذلك وفقا للأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسط تخوفات من تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتأثرت أسعار الدواجن خلال الأشهر الماضية، والتي سجلت تراجعاً ملحوظا، خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، التي أضرت بمعظم اقتصاديات العالم، ما تسبب في خسائر فادحة للتجار والمربين، كما شهد السوق خروج عدد كبير من التجار، بسبب استمرار وتيرة الأسعار في التراجع، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، الأسعار المعلنة للدواجن من الشعبة، وسعر البيض، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

صرح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، خلال حديثه لـ«الوطن» أن أسعار الدواجن سجلت استقرارا ًعلى مدار الأيام الماضية حيث بلغ السعر المعلن بالمزرعة 20 جنيه للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 24 جنيهاً، فيما بلغ سعر كارتونة البيض بالمزرعة 30.5 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيها، مشيرا إلى أن السعر العادل للمربي لا يقل عن 23 جنيها للكيلو.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

يتوقع «السيد»، أن أسعار الدواجن ستشهد تراجعا مرة آخرى خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انتشار الموجة الثانية من لفيروس كورنا المستجد، قائلا: «لو الموجة التانية من كورونا استدعت الأمور ووصلت القرارات حد الإغلاق للمحال والمطاعم، مثلما حدث بالموجة الأولى سيصبح الوضع كارثيا للمربين وصغار التجار».

وأشار إلى أن تكلفة الأسعار تزداد مع دخول فصل الشتاء، واستخدام نظم التدفئة، وانتشار العديد من الأمراض الوبائية.

وأوضح رئيس الشعبة، أن أسعار الدواجن شهدت تراجعا كبيرا عقب الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، في حين ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف، الذي وصل إلى 7600 جنيه للطن الواحد، مما عجل بخسائر كبيرة لصغار المربين والتجار، كما شهد السوق خروج عدد كبير من التجار خلال الفترة الماضية، بعد تحقيقهم خسائر كبيرة، وعدم قدرتهم على الاستمرار في المضاربة بالسوق.