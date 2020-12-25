استغاثة سائق: وزني بقى 290 كيلو وجسمي بينزل صديد «فيديو»

ناشد حمادة شعيب، سائق نقل ثقيل، المسؤولين في الدولة، بالتدخل لإجرائه عملية جراحية عاجلة بعد زيادة وزنه إلى 290 كيلو، وفقد عينه اليمنى نتيجة حمى أدت إلى العمي، وتحتاج أيضا إلى عملية قرنية بتكلفة 35 ألف جنيه. https://www.facebook.com/ElWatanNews/videos/3660344244023789/

وأضاف شعيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان يعمل سائق درجة أولى وكان يتجول في جميع محافظات مصر، وكان يلقى محبة واهتمام الجميع، موضحا أنه ظل يعمل في مهنته لسنوات كثيرة إلى أن بدأ يشعر بزيادة كبيرة في الوزن منذ عام 2000، ما اضطره إلى الجلوس في المنزل لأن أصحاب السيارات كانوا يقولون له «الكرسي بيتكسر أول ما تقعد عليه».

وأوضح، ابن قرية ميت شهالة، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أن الأطباء أبلغوه بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة نتيجة خلل هرموني في الجسم تسبب في زيادة الوزن، مضيفا أن السبب وراء الإصابة هو عدم دخول الحمام لفترات طويلة نتيجة قيادة السيارات، قائلا «كنت مبعملش حمام لمدة 3 أيام علشان مش لاقي مكان أعمل حمام تقيل بالإضافة إلى أمور أخرى، والحمد لله على كل حال وربنا كريم».

وتابع، «أنا علي باب الله، وباخد معاش السائقين 900 جنيه، وأصبحوا الآن 300 جنيه بعد شراء تروسيكل لابني ليساعدني في مصاريف المنزل، والأسرة بالكامل تعمل في جمع القمامة والكراتين في مدينة الشهداء، وأنا كمان بساعدهم وأنا قاعد في البيت بيجبولي الكراتين أنبش فيها وأنا قاعد في البيت علشان أساعدهم».

واستطرد، أن أولاده الأربعة بينهم ثلاثة بنات وولد لم يستطيع أن يدخلهم المدرسة أو يتعملوا لضيق الحال.

وقال «شعيب» صاحب الـ50 عاما، «بطلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي يساعدني بالعلاج هو الأب وكبيرنا وهوه مبيسبش حد خالص محتاجه، ربنا يخليه لينا وميحرمناش منه هو بيخاف على شعبه زي ما بيخاف على نفسه وأتمنى يقف جمبي وكل المسؤولين في الدولة».