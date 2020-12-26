مؤلفات السادات تحكي بحثه عن الذات وعلاقته بـ «ناصر» و30 يوما في السجن

لم تقتصر حياة الزعيم الراحل أنور السادات، على كونه أحد أعظم حكام مصر على مر التاريخ، أو على أنه انتصر على العدو الإسرائيلي محققًا نصرا عظيما حكى عنه أجيال، بل كانت له جوانب أدبية وإنسانية وثقها في مؤلفاته التي بلغ عددها 10 كتب، لكن من بينهم 3 كتب حملت بين صفحاتها توثيقًا للمحات من حياته الشخصية، وجوانب إنسانية للزعيم الراحل.

يحل اليوم الذكرى الـ102 لميلاد بطل الحرب والسلام الزعيم الراحل محمد أنور السادات، الذي ولد في 25 ديسمبر عام 1918، وأعاد أرض سيناء في حرب الـ6 ساعات التي بدأت في الثانية ظهرًا من يوم السادس من أكتوبر عام 1973 والعاشر من رمضان، ليسطر اسمه في التاريخ وسط أشهر القادة العسكريين في العصر الحديث.

البحث عن الذات.. حياة فلاح بسيط على ضفاف النيل

لعل أشهر تلك المؤلفات الثلاث هو كتاب البحث عن الذات، الذي أصدره بطل الحرب والسلام عام 1978، ليوثق خلاله لنشأته، ومولده عام 1918 كفلاح مصري بسيط على ضفاف النيل، متحدثًا إلى القراء كمواطن مصري ارتبطت حياته بمصر وليس رئيسًا للجمهورية حسبما قال في كتابه.

ويتذكر خلال ذلك الكتاب طفولته وأحلامه تجاه مصر كما كان يفكر فيها من فوق سطح أحد الأفران في قريته ميت أبو الكوم وهو في العاشرة من عمره، ونظرته للسلام الذي أراده أن يحل على العالم أجمع، واصفًا أن كل خطوة في حياته كانت من أجل مصر.

«ياولدي هذا عمك جمال» حكاية ضابطين صغيرين حلما بالحرية

ومن بين المؤلفات الثلاث كان كتاب «ياولدي هذا عمك جمال»، الذي خاطب خلاله ابنه جمال الذي أسماه تيمنًا بصديق عمره الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ليحكي له عن بدايتهما ومواقفهما معًا منذ البداية في محافظة جنوب مصر وبالتحديد في أسيوط، منذ أن كانا ضباطين في بداية حياتهما بـ«منقاد».

وذكر خلال الكتاب أنه كان دائمًا محبًا ومولعًا بصديق عمره الزعيم جمال عبد الناصر، وأحلامهما المشتركة معًا في الاستقلال والحرية لمصر، وتحقيق الديمقراطية بين المواطنين.

«30 شهرا في السجن».. أيام قاسية داخل زنزانة 54 بليمان طرة

وفي كتابه الثالت «30 شهرا في السجن»، حكى خلاله الزعيم الراحل أنور السادات عن أيامه القاسية في المعتقل عام 1941 خلال فترة خدمته العسكرية، وكتب خلال تلك الفترة مذكرات للحظاته داخل زنزانة 54 الشهيرة بليمان طرة، ونشرت عام 1970، وكان ذلك الكتاب مصدرًا هامًا في التاريخ لمعرفة ما كان يحدث داخل السجون مع المعتقلين السياسيين في تلك الفترة.