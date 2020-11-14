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وفاة ابنة شقيق الرئيس السادات والجنازة في ميت أبو الكوم غدا

شقيقها: العزاء في مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة الاثنين المقبل

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إبراهيم الديهي
11:34 م | السبت 14 نوفمبر 2020
الرئيس السادات

الرئيس السادات

توفيت فوزية عصمت  السادات، ابنة شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وشقيقة أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور عباس السادات عضو مجلس النواب.

وسادت حالة من الحزن أفراد العائلة، عقب إعلان الوفاة، ونعى عدد كبير من أفراد العائلة الفقيدة، وقال أنور السادات: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والأسى أنعي شقيقتي الغالية الحاجة فوزية السادات، التي توفاها الله، منذ قليل، نعزي أنفسنا وأولادها، ونسأل المولى عز وجل الرحمة والمغفرة".

وتقيم العائلة، غدا الأحد، مراسم الجنازة في مسقط رأس العائلة بقرية ميت أبو الكوم، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، كما يقام العزاء بعد غد الاثنين، في دار مناسبات مسجد الخلفاء الراشدين في الميريلاند بمصر الجديدة في القاهرة.

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