حفل تأبين للرئيس الراحل أنور السادات بمسقط رأسه في المنوفية

نظمت أسرة الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، حفل تأبين بذكرى استشهاد بطل الحرب والسلام، بمسقط رأسه في قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية، بحضور عدد من أفراد أسرته والعشرات من أهالي مركز تلا ومحبيه.

حضر حفل التأبين لفيف من أبناء العائلة وعلي رأسهم محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وزين السادات، وكريم طلعت السادات، وعدد من البرلمانيين والسياسيين، وعدد كبير من أفراد العائلة للمشاركة في حفل تأبين الرئيس الأسبق.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد علي روح الشهيد البطل محمد أنور السادات، وأرواح شهداء مصر، تلاها آيات من القرآن الكريم، ثم تبادل الحضور الكلمات، حيث تحدث محمد أنور السادات، عن أهمية حرب أكتوبر وذكري رحيل البطل الزعيم والدور الذي قام به من أجل الحفاظ على مصر واسترداد الأرض .

وقال زين السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل، إن الأسرة اعتادت على التجمع في ذكرى النصر أسوة بما كان يفعله الرئيس السادات، مؤكدا أن الزعيم البطل ضرب أروع الأمثلة في الإصرار والعزيمة، ونجح في العبور بمصر إلي بر الأمان واستعاد أرض مصر غير منقوصة وهو ما دل علي صدق قوله ورؤيته للمستقبل.

وأكد كريم طلعت السادات، حفيد الرئيس الراحل، أن السادس من أكتوبر معركة عزة وكرامة، أعادت لمصر هيبتها في المنطقة وأثبتت للعالم أن مصر لديها رجال لا يهابون الموت وأن جيش مصر هو خير أجناد الأرض، مضيفا أن انتصارات أكتوبر ستظل خالدة وراسخة في عقول وقلوب كل أبناء الشعب المصري .